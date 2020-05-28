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Исправить кадастровые ошибки станет проще 

Российская Газета 53 минуты назад
Исправить кадастровые ошибки станет проще
Фото: ТАСС
Кадастровым инженерам станет проще исправлять ошибки в земельных документах. Регистрирующие органы оперативно на них укажут. Внесенный правительством в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации недвижимости" расширяет среди прочего возможности электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера".
Как напомнили в Федеральной кадастровой палате, сейчас на сайте Росреестра работает сервис "Личный кабинет кадастрового инженера", при помощи которого происходит информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом регистрации прав. Предлагается расширить функционал такого сервиса. Регистрирующие органы в частности, будут информировать инженеров о приостановлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, если такое решение принято по результатам рассмотрения документов, подготовленных кадастровым инженером. Также кадастровые инженеры оперативно узнают, что в подготовленные ими документы вкралась реестровая ошибка.
Как отмечает глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков, это поможет повысить качество госуслуг по кадастровому учету и регистрации прав. В прошлом году Федеральная кадастровая палата совместно с Московским институтом геодезии и картографии запустили работу Корпоративного университета в области землеустройства для повышения квалификации кадастровых инженеров. Ведь кадастровые инженеры раз в три года обязаны подтверждать право на ведение профессиональной деятельности. Также на площадке регулярно проводятся вебинары, позволяющие кадастровым инженерам подтянуть свои знания в оформлении документов. Например, четвертого июня состоится вебинар, посвященный учету машино-мест в многоквартирном доме, а десятого июня — учету индивидуальных жилых и садовых домов.
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Недвижимость , Госдума , Росреестр
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