ЦБ принял важное решение по ипотеке

Центробанк отложил ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки, этот вопрос может быть рассмотрен в будущем, если возникнет такая необходимость, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева

«Мы, как и все остальные регуляторы, приняли решение отложить ужесточительные меры. Я думаю, что где-нибудь в будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет», — передает ее слова РИА «Новости».

В конце прошлого года Центробанк сообщил, что собирается с 1 июля 2020 года ужесточить выдачу ипотеки для банков: отчисления в резервы намеревались поставить в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика.

Отметим, что в первом квартале 2020 года объем ипотечных кредитов вырос на 23%, средневзвешенная ставка опустилась до 8,62%.