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Ужесточение условий выдачи ипотеки в России решили отложить 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
ЦБ принял важное решение по ипотеке
Фото: РИА Новости
Центробанк отложил ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки, этот вопрос может быть рассмотрен в будущем, если возникнет такая необходимость, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
«Мы, как и все остальные регуляторы, приняли решение отложить ужесточительные меры. Я думаю, что где-нибудь в будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет», — передает ее слова РИА «Новости».
В конце прошлого года Центробанк сообщил, что собирается с 1 июля 2020 года ужесточить выдачу ипотеки для банков: отчисления в резервы намеревались поставить в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика.
В России появилась «неправильная» ипотека
Отметим, что в первом квартале 2020 года объем ипотечных кредитов вырос на 23%, средневзвешенная ставка опустилась до 8,62%.
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Недвижимость , Личный счет , Ксения Юдаева , Центральный банк России , РИА Новости
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