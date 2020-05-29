RT нашёл у Евгения Чичваркина ещё один дом в Лондоне 

Список объектов недвижимости Forbes «29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян», вероятно, не совсем точно отражает «владения» Евгения Чичваркина . В нём предприниматель располагается под 24-м номером со своим домом за £15 млн в богатом лондонском предместье, графстве Суррей. Однако RT нашёл ещё и квартиру в престижном районе в центре британской столицы, которая, вероятно, принадлежит Чичваркину. По крайней мере, он там живёт. Сейчас приблизительная стоимость квартиры может составлять £8 млн, а то и больше.

О чём говорят экспаты

В Лондоне живёт больше мультимиллионеров, чем в любом другом мегаполисе мира, писала The Guardian ещё в 2013 году в статье, посвящённой «бежавшему из Москвы магнату мобильных телефонов» Евгению Чичваркину и открытию им в столице Британии винного магазина «для супербогатых».

«С резким ростом цен на недвижимость в Лондоне риелторы констатировали, что более половины премиального сектора жилья стоимостью выше £2 млн в прошлом году (в 2012-м. — RT) продано иностранным покупателям, — писало издание. — Увеличивающийся разрыв между сверхбогатыми лондонцами и остальным населением стал ещё более очевидным, так как цены на недвижимость сделали некоторые части города недоступными для среднего класса».

С клиентами своего магазина и друзьями — богатыми экспатами из России — Чичваркин чаще всего обсуждает не деньги, признавался он в беседе с The Guardian, а «когда умрёт Путин или когда кто-нибудь его убьёт».

Но как долго будет находиться в списках богатейших россиян в Лондоне Чичваркин, неизвестно.

В своём недавнем расследовании RT подсчитал: от вырученных за продажу «Евросети» $350 млн у него могло остаться лишь 3,3%.

Упоминалось также, что после развода в 2016 году своей бывшей жене Чичваркину, по собственному признанию, пришлось отдать половину своего состояния. Вскоре у него появилась новая семья, которую он создал вместе со своей коллегой, одной из директоров группы компаний Hedonism Татьяной Фокиной . На публике он называет её «боевой подругой».

Официально они не женаты, но у них есть дочь Алиса 2015 года рождения. Живут они не в имении Barbins Grange в Суррее, которое Чичваркин вместе с первой женой Антониной приобрёл ещё в 2009 году за £9,95 млн (теперь эксперты по недвижимости Forbes оценивают его в £15 млн). Вероятно, сейчас там могут жить со своей матерью дети от первого брака — Ярослав и Марта, 1998 и 2006 годов рождения соответственно.

В 2016 году на вопрос издания Meduza, есть ли у Чичваркина дом в Суррее, его партнёр по бизнесу Тимур Артемьев ответил так: «Да, был, только у него могут измениться обстоятельства, и, скорее всего, он не останется здесь».

Для новой семьи есть другое жильё. Причём Чичваркин, по всей видимости, приобрёл его за два года до развода — в 2014-м.

Вилла в саду

Именно этим годом, по данным ресурса Zoopla.co.uk, отслеживающего цены на недвижимость, датируется последняя запись о возможности купить в престижном округе Кенсингтон и Челси люксовые апартаменты на улице The Little Boltons, 25 за £6,75 млн Дом стоит на пересечении улиц Little Boltons и Redcliffe square — всего в трёх километрах от королевского дворца.

Он является частью заповедника Boltons, «вилл в саду», так как именно сады стали одной из знаковых достопримечательностей этого района.

The Little Boltons, 25 — не отдельно стоящий дом, а часть здания, включающего, по сути, два «зеркальных» дома. Номер второго — 27.

Судя по фото из открытых источников, у дома обновили фасад.

Общая площадь этого пятиэтажного дома составляет 521 кв. м. В нём две квартиры. Первая занимает два нижних этажа, к ней относится и сад. А вторая, которую, видимо, приобрёл Чичваркин, занимает три верхних этажа.

В апартаментах три спальни и три ванные комнаты, есть две террасы.

«На первом этаже находятся элегантная и просторная гостиная, кухня и столовая. Главная спальня с ванной и гардеробной, а также вторая спальня с ванной занимают большую часть второго этажа, — говорится в описании апартаментов. — На третьем этаже ещё одна спальня с выходом на обращённую на юго-запад террасу на крыше».

Снаружи дома есть ещё одна терраса, также на юго-западной стороне, попасть на которую можно с самого нижнего из трёх этажей квартиры.

Дотошная пресса

Официально Чичваркин о покупке не сообщал.

Но, как стало известно RT, именно этот адрес как место своего проживания Чичваркин предоставил госорганам Великобритании при регистрации одного из своих юрлиц.

В английской прессе данные его нового места жительства упоминались как минимум дважды, оба раза в связи с судебными разбирательствами.

Так, в лондонской The Gazette от 8 февраля 2017 года было опубликовано объявление о рассмотрении Высоким судом ходатайства о ликвидации компании The Building Systems Company Limited. Проживающий по адресу Little Boltons, 25 Евгений Чичваркин значился в этом объявлении одним из кредиторов компании.

Кстати, именно эта компания и занималась ремонтом дома бизнесмена.

В августе 2018 года Daily Mail опубликовала фото «магната мобильных телефонов» Чичваркина, освобождённого магистратским судом Сити.

Арестовали бизнесмена по жалобе водителя Uber. Тот сообщил полиции, что Чичваркин во время прогулки с друзьями в Сохо, будучи пьяным, повредил капот его машины.

Суду сообщили, что Чичваркин «вложил немало средств в Великобританию» и наличие судимости «причинит ему серьёзный ущерб», писала Daily Mail.

Там же отмечается, что живёт Евгений Чичваркин в апартаментах на Little Boltons стоимостью £6,6 млн С тегом на кладбище

Геотег к домашним фотографиям в Instagram и Facebook Чиваркина — Brompton Cemetery. Бромптонское кладбище находится в двух минутах ходьбы от Little Boltons, 25. В Instagram есть несколько фото, на которых бизнесмен гуляет по этому кладбищу с дочерью.

Сам предприниматель в своём Instagram выкладывает фотографии с интерьерами этого дома, с видами с террасы и крыши. Здесь он фотографирует своих детей, делает селфи, глядя в большое зеркало на внутренней лестнице.

Вот, например, фото Чичваркина с крыши своего дома и скриншот сервиса « Google просмотр улиц» от крыльца этого же дома.

Вот как выглядит дом с торца.

3 апреля Чичваркин сфотографировал свою младшую дочь, стоявшую у окна спиной к отцу. «В ожидании прогулки», подписал снимок бизнесмен.

Девочка смотрит на узкую улицу и здание с неровным фасадом и аркой на торце. Это дом 11 по Redcliffe Square, около одноимённого сквера. Вот вид дома, на который смотрит дочь Чичваркина, с панорам Google.

Те же фасады вдоль улицы Redcliffe, та же арка у дерева.

Если виртуальную камеру панорам Google развернуть на 180 градусов, то можно заметить окно, из которого Чичваркин сделал этот снимок.

В более позднем видео Чичваркин снял всю Redcliffe Square в хорошем разрешении.

«Рассада, дача, помидорки, намазанная сметаной сгоревшая спина, мозоли, занозы, вонючие обрезанные сапоги, натаскай воды, одна жёвка на троих, на дискару идёшь?» — ностальгически подписывает фотографию помидорной рассады на террасе своего лондонского дома Чичваркин.

А вот его «котофото» с террасы.

Англичане счастливы

Недвижимость в престижных районах Великобритании — это и солидные расходы. По данным британского сервиса по продаже и аренде недвижимости Zoopla, стоимость содержания такой квартиры составляет примерно £10 тыс. в месяц. Если апартаменты действительно были куплены в 2014 году, то общая сумма коммунальных расходов за пять лет составила около £600 тыс.

По разным данным, апартаменты на Little Boltons, 25 были проданы за сумму от £6,5 млн (The Move Market) до £6,76 млн (Zoopla).

В истории продаж отмечается, что в 1996 году они стоили в разы меньше — £750 тыс.

Если посмотреть на график сайта сервиса по аналитике и объявлений о продаже недвижимости The Move Market, то цена на эту квартиру с 2008 года по 2014-й выросла на £1,2 млн — примерно по £200 тыс. в год. Если такая тенденция роста продолжится, то к концу 2020 года эта квартира может стоить ещё на 1,2 млн дороже — около £8 млн Актуальность этой цены подтверждается ещё и тем, что «зеркальный» дом Little Boltons, 27 в полных пять этажей, с семью спальнями и садом продаётся сейчас за £16,75 млн Но это по самым грубым прикидкам.

Так, Forbes в своём рейтинге лондонской недвижимости россиян отмечает, что дом на соседней улице The Boltons, принадлежащий основательнице и главе сети фитнес-клубов Ольге Слуцкер (бывшей супруге сенатора Владимира Слуцкера ), был приобретён в 2000 году за £6 млн А сейчас его цена может превышать £70 млн «Приведённые оценки — самые консервативные: они могут быть выше, но вряд ли ниже, — писало издание. — Ведь для дорогой недвижимости важнейший фактор — наличие потенциальных покупателей и их готовность купить имение или особняк за выставленную цену».

Как видно из этого же рейтинга, стоимость поместья Чичваркина в Суррее тоже возросла — с £9,95 млн до £15 млн Как уже упоминалось выше, в целом винный и ресторанный бизнес Чичваркина сейчас выглядит не самым лучшим образом, и неизвестно, сможет ли он вообще выкарабкаться из финансового кризиса.

Но одно можно утверждать наверняка: в экономику Великобритании Чичваркин внёс существенный вклад. Так, к скупке недвижимости иностранцами англичане относятся не просто нормально, «они счастливы от этого», говорил Артемьев «Медузе».

«Мне человек рассказывал, как 50 лет назад купил тут дом за полторы тысячи фунтов, — рассказал бизнес-партнёр Чичваркина. — Теперь он стоит полтора миллиона».

Не исключено, что в случае банкротства продажа недвижимости станет для Чичваркина вынужденной мерой.