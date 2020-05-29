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В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье
Фото: РИА Новости
В период пандемии коронавируса спрос на жилую недвижимость в Санкт-Петербурге снизился примерно в два раза по сравнению с «докоронавирусными» показателями. Об этом заявил заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский, передает РИА Новости.
Говоря о рухнувшем уровне активности покупателей, чиновник выразил надежду на его скорый рост.
«Мы фиксируем спад спроса на 50-55 процентов. Мы сейчас сравниваем по месяцам, но все-таки хочется верить, что те федеральные меры, которые были приняты правительством, позволят выйти на константу прошлого года, когда спрос был равен предложению», — сказал Барановский.
В последнее время статистика заключения договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья показывает положительную динамику, добавил он.
Заместитель руководителя аналитического центра компании «Дом.рф» Никита Белоусов ранее заявил, что к концу апреля в целом по России спрос на первичную жилую недвижимость снизился на 30 процентов. В феврале и марте в стране в среднем продавалось по 300-350 тысяч квадратных метров жилья в неделю, на последней неделе апреля было продано всего 220 тысяч, отметил эксперт.
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Комментарии
Недвижимость , Евгений Барановский , Никита Белоусов , РИА Новости
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