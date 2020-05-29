В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье 

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В период пандемии коронавируса спрос на жилую недвижимость в Санкт-Петербурге снизился примерно в два раза по сравнению с «докоронавирусными» показателями. Об этом заявил заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский , передает РИА Новости.

Говоря о рухнувшем уровне активности покупателей, чиновник выразил надежду на его скорый рост.

«Мы фиксируем спад спроса на 50-55 процентов. Мы сейчас сравниваем по месяцам, но все-таки хочется верить, что те федеральные меры, которые были приняты правительством, позволят выйти на константу прошлого года, когда спрос был равен предложению», — сказал Барановский.

В последнее время статистика заключения договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья показывает положительную динамику, добавил он.