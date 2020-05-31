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Кому в России не дадут ипотеку 

Павел Тиунов 4 часа назад
Кому в России не дадут ипотеку
Фото: РИА Новости
Эксперты риелторской компании «Метриум» рассказали журналистам «Российской газеты» о банковской группе риска, в которую входят россияне, чьи шансы на получение ипотечного кредита крайне малы.
В перечне — работники, получающие «серую» зарплату, предприниматели, пострадавшие от карантинных мер, иностранцы, пенсионеры, молодежь до 21 года, а также россияне с небольшим трудовым стажем и имеющие отказы от банков в получении займов.
Аналитики поясняют, что «серая зарплата», не подтвержденная официальными бумагами, смущает банкиров, поскольку не гарантирует возможность заемщика делать ежемесячные погашения. По той же причине вызывает сомнение платежеспособность пенсионеров и молодых людей до 21 года. Бизнесмены, работающие в сферах, наиболее пострадавших от пандемии, также вряд ли в существующих условиях могут рассчитывать на получение ипотечных кредитов из-за снижения уровня доходов или вовсе их исчезновения.
Однако эксперты отмечают, что даже для проблемных категорий россиян существуют способы получения ипотеки: например, при помощи справки по форме банка, в которой можно указывать доходы, не облагающиеся налогом, или, воспользовавшись услугой получения кредита «по двум документам». Также, отмечают аналитики, одобрению займа может способствовать привлечение созаемщика.
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Недвижимость , "Российская газета"
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