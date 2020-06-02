Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
69.10
77.00
77.30
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
39.60
–0.08 Золото
1725.57
–0.15 РТС
1277.85
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
02.06
1.1165
+0.0251
18.05
1.0914
29.05
21.05
07.05

Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть 

РИА Новости и ещё 16 1 час назад
Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером растет против доллара и евро на фоне увеличения цен на нефть.
Курс доллара расчетами «завтра» на 20:50 мск снижался на 34 копейки и достигал 68,78 рубля, курс евро — на 15 копеек, до уровня 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар и евро обновили минимумы с 6 марта.
Российская валюта в течение дня уверенно росла против доллара и евро, отыгрывая сохраняющийся аппетит инвесторов к рублевым активам. В итоге доллар опустился ниже максимального уровня 6 марта (68,595 рубля), от которого в течение двух недель произошел его скачок почти до 82 рублей на фоне рухнувших цен на черное золото.
Основной импульс приходил от нефтяного рынка. Баррель Brent вечером прибавлял 2,6%, до 39,3 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание стран сделки ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи нефти на один-три месяца.
ОПЕК+ в апреле договорилась о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Прогнозы
В среду курс рубля будет колебаться в диапазоне 68,3-69,7 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании «БКС Премьер».
"С учетом подготовки российских компаний к летнему дивидендному периоду полагаем, что рубль может продолжить умеренное укрепление. Воспрепятстовать данному процессу может коррекция нефтяных цен, например, из-за отсутствия компромисса в отношении продления сделки ОПЕК+, а также в случае новых витков торгового противостояния США и Китая", — добавил он.
Видео дня. Государство начало выплачивать деньги на детей
Последние новости
"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию "Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Комментарии
Недвижимость , Компании , Рынки , Экономика , Цена на нефть , Экономика России , Дмитрий Майоров , Антон Покатович , Московская биржа , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МЭР назвало один из драйверов роста экономики
МЭР назвало один из драйверов роста экономики
Европа решила потратиться на войну
Европа решила потратиться на войну
В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая
В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая
Кабмин доработает нацплан по восстановлению экономики
Кабмин доработает нацплан по восстановлению экономики
Китай открестился от создания офшора
Китай открестился от создания офшора
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение