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Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился на 8% 

Прайм и ещё 5 3 часа назад
В России снизился средний размер ипотеки
Фото: ТАСС
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле 2020 года сократился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,39 миллиона рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,39 миллиона рублей. По сравнению с мартом текущего года данный показатель сократился на 8% или на 0,21 миллиона рублей (в марте 2020 года — 2,6 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение оказалось менее существенным — на 2,4% (в апреле 2019 года — 2,45 миллиона рублей).
Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле текущего года был отмечен в Москве (5,3 миллиона рублей), Московской области (3,91 миллиона), Приморском крае (3,08 миллиона), Санкт-Петербурге (3,05 миллиона), а также в Ханты-Мансийском АО (2,71 миллиона).
Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования) в апреле по сравнению с мартом продемонстрировали Томская область (-16,5%), Чувашия (-15,5%), а также Воронежская (-13,7%), Кировская (-12,7%) и Вологодская (-11,5%) области. Рост был отмечен в Саратовской области (+8,5%), Приморском крае (+3,3%) и Тюменской области (+2,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер ипотечного кредита снизился на 4,3% и 3,4% соответственно.
"По сравнению с другими сегментами розничного кредитования, в апреле 2020 года сокращение выдачи ипотечных кредитов оказалось не таким радикальным… На наш взгляд, снижение среднего чека по ипотеке во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Поэтому при выборе параметров ипотечного кредита стараются увеличить размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи", — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Александр Викулин
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