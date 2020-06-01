В России снизился средний размер ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в России в апреле 2020 года сократился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,39 миллиона рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,39 миллиона рублей. По сравнению с мартом текущего года данный показатель сократился на 8% или на 0,21 миллиона рублей (в марте 2020 года — 2,6 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение оказалось менее существенным — на 2,4% (в апреле 2019 года — 2,45 миллиона рублей).

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле текущего года был отмечен в Москве (5,3 миллиона рублей), Московской области (3,91 миллиона), Приморском крае (3,08 миллиона), Санкт-Петербурге (3,05 миллиона), а также в Ханты-Мансийском АО (2,71 миллиона).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования) в апреле по сравнению с мартом продемонстрировали Томская область (-16,5%), Чувашия (-15,5%), а также Воронежская (-13,7%), Кировская (-12,7%) и Вологодская (-11,5%) области. Рост был отмечен в Саратовской области (+8,5%), Приморском крае (+3,3%) и Тюменской области (+2,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер ипотечного кредита снизился на 4,3% и 3,4% соответственно.