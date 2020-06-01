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Названы лучшие страны мира для инвестиций в жилье 

Lenta.ru 1 час назад
Названы лучшие страны мира для инвестиций в жилье
Фото: РИА Новости
Лучшими странами мира для инвестиций в жилье в 2020 году оказались Колумбия, Черногория и Болгария. К таким выводам пришли специалисты компании Remote Ventures.
Также эксперты назвали Венгрию, Чили, Панаму, Малайзию, Коста-Рику, Латвию и Никарагуа. Далее в рейтинге самых выгодных стран для вложений в недвижимость идут Уругвай, Мальта, Кипр, Турция, Эквадор, Белиз, Камбоджа, Португалия, Испания, Греция. Замыкают топ-25 Мексика, Марокко, Доминикана и Барбадос.
Оценивались такие показатели как рост ВВП, стоимость жизни, сложности с получением визы, ВНЖ или гражданства, курс местной валюты по отношению к доллару, цены на жилье, доходность от его сдачи в аренду, размер налога на прирост капитала и на ренту, дополнительные расходы на покупку недвижимости, жилищное законодательство, число иностранных туристов (потенциальных съемщиков), рост туризма, политическая стабильность и уровень правового регулирования.
Лучшие оценки за невысокую стоимость жизни в стране получила Колумбия. За ней идут Марокко, Турция, Мексика и Болгария. С точки зрения выгодного курса валют наибольшие возможности для покупателей также открывает Колумбия, а затем Чили, Бразилия, Уругвай и Турция. Самые низкие цены на недвижимость зафиксированы в Никарагуа, Эквадоре, Марокко, Черногории и Коста-Рике.
Ранее эксперты назвали страны с Европы с самым тесным жильем — это Румыния (46,3 процента жителей живут в переполненных домах), Латвия (43,4 процента), Болгария (41,6 процента), Хорватия (39,3 процента) и Польша (39,2 процента).
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