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Россияне стали меньше занимать на жилье 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россияне стали меньше занимать на жилье
Фото: РИА Новости
В апреле 2020 года средний размер оформляемых россиянами ипотечных кредитов сократился на 8 процентов и составил 2,39 миллиона рублей, следует из аналитических материалов, предоставленных «Ленте.ру» Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
В марте граждане в среднем занимали на жилье на 0,21 миллиона больше — 2,6 миллиона рублей. Снижение среднего чека по ипотеке эксперты объясняют желанием заемщиков уменьшись долговую нагрузку. «Граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности, — уточняют в НБКИ. — Поэтому при выборе параметров ипотечного кредита увеличивают размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом».
По данным бюро, в апреле самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,3 миллиона рублей), Московской области (3,91 миллиона рублей), Приморском крае (3,08 миллиона), Санкт-Петербурге (3,05 миллиона), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (2,71 миллиона).
Ранее, в мае, стало известно, что в первом квартале 2020-го около восьми тысяч россиян, ранее оформивших ипотечные кредиты, обратились в банки с просьбой о предоставлении ипотечных каникул. Всего за время действия закона о таких каникулах (он вступил в силу летом 2019-го) отсрочки выплат или снижения платежей кредиторов попросили 24 тысячи заемщиков.
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