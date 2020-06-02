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Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля 

Аргументы Недели и ещё 14 2 часа назад
Роман Абрамович стал владельцев самой дорогой виллы в Израиле. Бизнесмен приобрел жилье в элитном поселке Герцлия Питуах на севере Тель-Авива, где расположены резиденции иностранных послов.
Отмечается, что покупка обошлась Абрамовичу в 65 миллионов долларов. Сделка оказалась самой дорогой куплей-продажей недвижимости за всю историю страны. «Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович купил недвижимость в Герцлии-Питуах за 226 миллионов шекелей (64,5 миллиона долларов)», — сообщили местные СМИ. Площадь участка составляет 9500 квадратных метров. Помимо дома на территории расположен теннисный корт и бассейн.
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Недвижимость , Видео , Роман Абрамович
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