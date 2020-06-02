Россиян лишат мусоропроводов в домах

Правительство утвердило "дорожную карту" по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает аппарат зампреда правительства Виктории Абрамченко.

"Дорожная карта" включает разработку изменений в строительные нормы и правила. В частности, отказ от мусоропроводов в строящихся многоквартирных домах, а также подготовку предложений по обращению с пищевыми отходами в жилой застройке для повышения уровня их утилизации — вплоть до проработки вопроса об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.

"Масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности. Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод. Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли — РОП, Федеральная схема, планы внедрения раздельного сбора, оборот вторичных ресурсов — это все части единой системы, которая напрямую связана с бизнес-процессами и деятельностью участников всей цепочки обращения с ТКО", — заявила вице-премьер.

Кроме того, планируется ввести в законодательство понятия "твердые коммунальные отходы", "вторичные ресурсы", а также определение механизмов их обращения.

Еще один большой блок — стимулирование обращения со вторсырьем, в том числе, с применением налоговых льгот. Деятельность по приему вторичных ресурсов у потребителей освободить от НДС и налога на прибыль, освободить физических лиц от уплаты НДФЛ при сдаче вторичных ресурсов. Также предлагается снизить плату населения за отходы, накапливаемые отдельно, в контейнерах для раздельного сбора отходов. "РГ" уже писала об этом.

Кроме того, в федеральную схему будет внесена вся цепочка сбора и движения вторичных ресурсов. Финальная цель, по мнению вице-премьера, — увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами: с одной стороны для бизнеса, с другой — для снижения платежей граждан. Реализация предлагаемых мер будет эффективной, если будет налажен учет оборота вторичных ресурсов.

Для этого в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов и в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами должна вноситься информация о заготовителях и региональных операторах, осуществляющих сбор вторичных ресурсов; места сбора вторичных ресурсов; объемы вторичных ресурсов, сдаваемых потребителями и объемы вторичных ресурсов, направляемые на обработку и утилизацию, объем вторичных ресурсов, вовлеченных в оборот после утилизации.

Все меры и изменения будут прорабатываться при реализации "дорожной карты" с привлечением профильных ведомств, администраций субъектов, представителей профильных ассоциаций и бизнеса.