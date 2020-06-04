Россиянка победила чиновников и получила миллионы

Жительница Астрахани добилась выплаты чиновниками выкупной стоимости своей квартиры в доме, который был признан аварийным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», администрация Астрахани признала один из многоквартирных жилых домов в городе аварийным и подлежащим сносу и приняла решение об изъятии земельного участка и жилых помещений и переселении жильцов с компенсацией выкупной стоимости или предоставлением других жилых помещений.

Чиновники не исполнили своевременно данное обязательство по отношению к собственнице одной из квартир — не выплатили ей выкупную стоимость в размере 2,3 миллиона рублей. По этой причине женщина обратилась в прокуратуру Советского района Астрахани. Та провела проверку соблюдения администрацией города жилищного законодательства.

По ее результатам исполняющему обязанности главы администрации муниципального образования было внесено представление. По результатам его рассмотрения деньги были выплачены женщине в полном объеме.