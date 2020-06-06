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Эксперт: дешёвая аренда квартир сохранится в Москве до конца года 

News.ru и ещё 10 2 часа назад
Москве обещает дешевые квартиры
Фото: ТАСС
Цены на московском рынке съёмного жилья резко упали за время режима изоляции. Аренда останется дешёвой как минимум до Нового года, считает член Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.
По словам эксперта, введение ограничений для бизнеса заставило часть приезжих покинуть Москву, а многие оставшиеся начали съезжаться вместе или требовать снижения арендной платы на фоне падения доходов. Рынок отреагировал, и в среднем стоимость съёма однокомнатной квартиры сократилась до 20–25 тысяч рублей после 27–30 тысяч.
Основным трендом на ближайшее будущее станет тренд на экономию и на минимизацию расходов. Со стороны арендодателей — сохранение арендаторов, предоставление каких-то дополнительных возможностей и рассрочек.
Рынок аренды будет отвечать снижением арендных ставок, — отметил Вихлянцев в комментарии «Ридусу».
Риелтор добавил, что низкие цены сохранятся в течение всего 2020 года.
Как писал NEWS.ru, сервис HeadHunter предрёк массовый перевод сотрудников на удалённую работу после пандемии коронавируса. Эксперты считают, что так работодатели смогут сэкономить на арендной плате.
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Комментарии 1
Недвижимость , Ридус
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