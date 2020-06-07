«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»

Коронавирус обнажил первобытные страхи людей — риск заразиться посеял панику среди арендодателей. Владельцы недвижимости в прямом смысле ополчились на тех, кто, по их мнению, может быть связан с болезнью. Сильнее всех достается гражданам из стран, которые считаются эпицентрами вируса. Однако под удар попали и простые граждане, кто из-за карантина и всяческих ограничений столкнулся с падением доходов. Некоторые арендодатели явно перегибают, предлагая расплачиваться сексуальными услугами, но есть и здравое зерно — кто-то входит в положение и прощает арендные платежи. Скудоумие и отвага — в материале «Ленты.ру».

Рынок аренды продемонстрировал, что поговорка «за деньги здоровье не купишь» крепко сидит в сознании собственников. Они стали отказывать в сдаче жилья по национальному признаку, боясь, что квартиранты вместе с платежами принесут им заразу. Подобный вывод содержится в работе доцента Калифорнийского университета в Дейвисе Дугласа Кэмпбелла в опубликованном Российской экономической школой (РЭШ) сборнике статей «Экономическая политика во времена COVID-19».

Авторы исследования создали фиктивные профили путешественников на Airbnb под разными именами и разослали запросы на бронирование жилья случайным арендодателям. 87 процентов собственников ответили на запрос согласием людям из разных стран и городов, кроме Китая и других стран, столкнувшиеся с эпидемией. Например, из Уханя постояльца были готовы принять только 45 процентов арендодателей, а из Милана — 63 процента. Кэмпбелл отмечает, что вирус вынудил арендодателей переключиться на соотечественников, в то время как иностранцы все чаще сталкиваются с отказами.

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Сама же Airbnb переживает суровые времена. Границы закрыты, да и внутри своих стран люди теперь перемещаются гораздо реже. Падение трафика вынудило топ-менеджмент компании уволить около 1,9 тысячи сотрудников, или четверть всего штата компании. Из-за эпидемии бизнес-модель уже поставлена на пересмотр — люди предпочтут больше отдыхать недалеко от своего дома.

Собственники, сдающие недвижимость через Airbnb, уже постепенно приспосабливаются к новой действительности — в крупных европейских городах квартиры, которые раньше предлагались через сервис в краткосрочную аренду, теперь сдаются на длительный срок, ведь туристов нет и пока не предвидится. Перейти на длительную аренду сервис сумел достаточно безболезненно, на Airbnb и раньше сдавались не только комнаты, но и целые квартиры. Так, в Дублине и Барселоне их количество составляет около 49 процентов от общего числа объявлений, в Лондоне (56 процентов), Мадриде (67,1 процента).

Голый расчет

Другая сторона коронавируса — экономический кризис. В настоящий момент в США около 40 миллионов семей испытывают проблемы с арендными платежами. Почти 10 процентов из них не смогли отдать деньги собственникам за апрель, ожидается, что майская статистика будет еще хуже. Количество безработных в стране растет и может достигнуть уровня, невиданного со времен Великой депрессии. Квартиранты имеют возможность воспользоваться единовременными выплатами в размере 1200 долларов, или доплатами в 600 долларов к пособиям по безработице, но тогда им не хватит денег на жизнь.

Некоторые собственники готовы идти навстречу: они делают скидки в размере даже 50 процентов своим арендаторам. Иные домовладельцы готовы простить арендный платеж, но в обмен на интимные услуги со стороны квартирантов.

«Я написала хозяину, что у меня нет денег, чтобы заплатить в этом месяце за квартиру. В ответ он прислал изображение члена», — жалуется Магда.

Юристы говорят, что число жалоб арендаторов на сексуальные домогательства увеличилось во время коронавирусной эпидемии в три раза.

«Министерство юстиции уделяет большое внимание расследованиям дел арендодателей, которые сексуально преследуют арендаторов во время пандемии COVID-19. Арендаторам никогда не придется делать выбор между жильем и сексуальными домогательствами», — рассказывает прокурор Северного округа штата Техас Эрин Нили Кокс.

Для жертв похотливых хозяев открыт телефон горячей линии.

В Канаде для поддержки пострадавших от харассмента создана специальная группа поддержки. В основном непристойные предложения получают женщины в возрасте до 34 лет. Самыми уязвимыми категориями, которым труднее всего бороться с произволом арендодателей, являются матери-одиночки и студенты.

В России предложения квартиры за секс были и раньше. «Подселю в комнату в собственной двухкомнатной квартире симпатичную девушку. Денег не возьму, наоборот, окажу финансовую поддержку».

«Сниму квартиру в обмен на секс. Мне 46 лет, я толстушка, люблю парней до 30 лет».

Подобных объявлений много в специальных группах в соцсетях. В период самоизоляции такая аренда тоже оказалась под ударом — пускать под свою крышу чужого человека будут только самые отчаянные.

Бездомный карантин

Коронавирус вскрыл старые проблемы с новой силой. Так, в китайский Гуанчжоу обострилась проблема нелегальной миграции. Локация популярна у выходцев из Африки, особенно из Нигерии. Среди них полно челноков, которые едут сюда за дешевым товаром, чтобы потом продать его подороже у себя на родине. В Китае к ним относились всегда сдержанно настороженно, никогда особо не жаловали, но терпели.

Эпидемия нарушила привычный статус кво и сыграла на руку правоохранителям. Им, наконец, удалось наладить массовую проверку паспортов иностранцев. Далеко не все африканцы соблюдают закон — одни приезжают без документов, другие торгуют наркотиками. Местные жители и арендодатели также изменили свое отношение к приезжим.

Арендаторов-африканцев порой без какой-либо причины начали выселять из своих квартир. Китайцы очень боятся второй волны эпидемии, местные власти уверены, что наибольшие риски в настоящий момент исходят от иностранцев — отсюда и отношение. Справедливости ради статистика доказывает, что опасения властей не беспочвенные — данные свидетельствуют, что большинство новых случаев COVID-19 именно привозные.

Суровость китайского нрава на себе в полной мере испытал торговец из Нигерии по имени Нонсо. На протяжении нескольких лет он снимал квартиру на окраине Гуанчжоу за 200 долларов в месяц. Однако в середине мая он получил сообщение от хозяина, который потребовал съехать из квартиры в течение часа. Нонсо, которому некуда было идти, ответил отказом. Скоро на пороге квартиры появился собственник и потребовал срочно освободить помещение.

«Я спросил его: "Что я сделал не так?" Я же внес арендную плату до сентября», — рассказывал квартирант.

В ответ хозяин отключил водоснабжение и электричество. Нонсо вызвал полицию. Тогда ему разрешили переночевать дома. Но утром вернулся разъяренный собственник тоже с полицией и все-таки выгнал африканца из квартиры.

Снять новое жилье оставшимся без крыши над головой мигрантам очень сложно: никто в Китае сейчас не хочет сдавать квартиру чернокожим иностранцам. Согласно исследованию E-house China R & D Institute, рынок жилой аренды в Китае в первом квартале сильно не просел, и даже продемонстрировал небольшой рост (примерно на 1,2 процента). Но это средняя температура по больнице. Так, в Гонконге в марте арендная плата наоборот снизилась на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вам здесь не рады

Аналогичные проблемы испытывают китайцы в США. Американцы азиатского происхождения жалуются, что им стало страшно жить в этой стране.

«Забирай свой китайский вирус обратно в Китай. Мы не хотим, чтобы ты заражал нас своими болезнями! Мы следим за тобой», — такую записку, подписанную «ваши дружелюбные соседи», Элвин обнаружил прикрепленной к двери квартиры, которую он арендует в США вместе со своей женой-китаянкой.

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Чанг из Миннесоты рассказывает, как во время похода в магазин со своей пожилой матерью неизвестный мужчина оттолкнул женщину и взял последнюю упаковку мяса. Мужчина настаивал, что она «не заслуживает еды». Двоюродная сестра Чанга, давно проживающая в Вудбери, боится там оставаться, ей угрожают убийством, если она не уедет домой.

«Я больше не чувствую себя в безопасности», — жалуется девушка.

В США действует Федеральный закон о справедливом жилье, который запрещает арендодателям дискриминацию в отношении арендаторов с ограниченными возможностями. К ним, предполагают юристы, можно отнести и заражение COVID-19, хотя эта история в документе отдельно не прописана. Впрочем, правоведы уверены, что в случае спорных ситуаций квартирантам будет гораздо сложнее отстаивать свои права, чем собственникам.

Больная тема

Австралийка Ханна, которая работает анестезиологом в одной из клиник Квинсленда, столкнулась с дискриминацией по признаку работы. Владелец квартиры, где она снимает комнату, потребовал, чтобы она съехала из-за того, что она работает с COVID-больными. Произошло это как раз после 10-часовой смены в больнице.

«Привет, — сказал он. — Понимаю, что этот коронавирус — больная тема, но нам надо срочно поговорить».

Владелец квартиры потребовал от Ханны либо бросить работу, либо съезжать. Ханна ответила, что готова ограничить использование общих мест в доме, даже мыться станет на работе, но собственник лишь предложил помощь в поиске нового жилья. Оправдать действия владельца квартиры может тот факт, что вместе с Ханной проживали еще два человека, среди которых была дочь собственника.

Конфликт произошел на следующий день после того, как премьер-министр Скотт Моррисон объявил мораторий на выселение арендаторов из квартир во время пандемии. Ханна срочно связалась с адвокатом, который подготовил письмо, информирующее арендодателя об этом решении властей. Получив его, хозяин устроил скандал. А на следующее утро Ханна встретилась на кухне с его дочерью.

«Можешь оставаться сколько хочешь, но я позабочусь о том, чтобы тебе здесь совсем не понравилось», — пригрозила она.

Токсичная атмосфера вынудила Ханну съехать. Первую ночь женщина переночевала в мотеле, а потом на время перебралась к своей коллеге.

По данным исследования аналитической компании SQM Research, в марте аренда домов в Австралии подешевела на 2,4 процента, а квартир — на 1,1 процента. Сильнее всего рынок просел в Сиднее, где снять дом теперь можно на 5 процентов дешевле. Аналогичный показатель в Хобарте составил 4,2 процента, а в Мельбурне — 2,6 процента.

Количество предложений съемного жилья выросло в среднем на 10 процентов, а вот квартирантов, желающих найти себе квартиру, не прибавилось. Больше всего объявлений о сдаче недвижимости стало в Хобарте, показатель вырос на 24 процента. Эпидемия спровоцировала владельцев на сдачу весьма экстравагантных объектов, например, в Сиднее появилась маленькая квартирка с туалетом прямо на кухне. Он отгорожен от всей утвари стеклянной перегородкой, привлекательности добавляет тот факт, что первые несколько дней за аренду квартиры не надо платить.

Отели в Австралии по-своему борются с кризисом коронавируса. Они стали сдавать в аренду апартаменты на срок от трех месяцев до года по цене обычных квартир. Например, снять номер в отеле Брисбена можно за 310 долларов в неделю (обычно он стоил 119 долларов за ночь). Такие предложения сейчас могут заинтересовать арендаторов, которые не знают, что будет завтра, и не готовы снимать жилье на длительный срок.

«Мойте руки и ни о чем не беспокойтесь»

А вот 59-летний Марио Салерно из Нью-Йорка, которому принадлежит 18 многоквартирных домов, отказался от апрельской арендной платы от двухсот своих нанимателей.

«Я сейчас обеспокоен не арендной платой, а здоровьем людей. Я говорю своим арендаторам: "Не думайте о том, как платить мне, думайте о своих близких, о своей семье. И мойте ваши руки", — рассказывает он.

Салерно появился в ряде крупных СМИ и стал героем простых американцев, его даже позвали выступить в Белый дом. Пользователи соцсетей же не жалели похвалы в его адрес:

«Именно люди, подобные мистеру Салерно, делают Нью-Йорк великим, а не владельцы корпораций. Я знаю много собственников, которые предлагают сейчас уступки своим квартирантам везде, где могут, потому что знают, что мы должны быть вместе», — написал пользователь Beverly Bee.

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Большинство американцев позитивно восприняли решение Салерно.

«Марио, спасибо! Мы ожидаем, что все хозяева сделают то же самое. Они должны понять, что помощь — это улица с двусторонним движением», — настаивает Брайан Кэролл.

Пример Салерно не единственный. Ленлорд-меценат, представитель туристической сферы Рене Тао рассказал, что его арендодатели тоже пошли на уступки и заверили, что он может не беспокоиться о платежах некоторое время.

Однако позитив от подобных решений разделяют не все.

«Не все арендодатели могут себе это позволить. У них тоже есть семьи, которые нужно кормить, а у многих еще имеется ипотека», — возражают другие пользователи.

И причины для негодования у них действительно есть, мнение о том, что собственники зарабатывают очень много денег, ошибочно. Например, в Мичигане после всех расходов (налогов на недвижимость, ее обслуживание, страхование) арендодатели получают всего 200-300 долларов в месяц за каждую квартиру.

Российский дисконт

На отечественном рынке аренды без перемен. «Те, кто раньше предпочитал видеть в качестве своих жильцов только славян, по-прежнему верны себе. Кто готов был рассмотреть всех, также не делают никаких ограничений. Ничего нового», — рассказали в «Азбуке жилья».

Некоторые хозяева, наоборот, даже стали лояльнее. По словам гендиректора агентства недвижимости «Невский Простор» Александра Гиновкера, требования собственников к арендаторам значительно снизились за последнее время. Главным фактором выбора является платежеспособность клиентов.

«В последнее время наблюдается некоторая опаска по отношению к людям, которые заняты в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса. Например, к официантам, работникам гостиниц», — делится наблюдениями совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

По данным ЦИАН, 77 процентов арендодателей готовы сдать жилье семьям с детьми. 35 процентов — не против, если арендатор заселится с домашним питомцем. Из всего числа объявлений о долгосрочной аренде лишь в 5 процентах случаев рантье готовы сдавать жилье «только славянам» или гражданам РФ. Однако в реальности количество ограничений по национальности оказывается все же повыше.

«Сейчас в редких случаях арендодатели в своих объявлениях акцентируют внимание на китайцах: одни отказываются сдавать жилье приезжим из КНР, другие — наоборот, отмечают, что готовы принять таких граждан. Некоторые собственники в объявлении указывают, что могут показать квартиру в любое время, несмотря на коронавирус. Справку об отсутствии заболевания с арендатора никто не просит», — отмечает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Также из-за неопределенности некоторые квартиры снимают с продажи, чтобы их сдавать. Хотя и это нелегко: большей популярностью теперь пользуется загородная недвижимость, а не городская.

«Цены на квартиры при долгосрочной аренде остаются такими же. В редких случаях собственники пошли на торг, но не более 20 процентов. Изменения цены и дисконты происходят преимущественно на рынке краткосрочной аренды, когда договор подписывается на 2-3 месяца. Для того чтобы удержать имеющихся квартирантов, пострадавших от ввода режима самоизоляции, некоторые собственники готовы снижать стоимость вплоть до 50 процентов, но сроком не более двух месяцев», — рассказывает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Вряд ли платежеспособность жильцов восстановится за пару месяцев. Тогда собственникам придется решать: больше не идти на уступки или снижать стоимость аренды и дальше. Некоторые предпочтут просто «законсервировать» свои квартиры, оставив их пустыми до лучших времен. Тем, у кого доход от сдачи квартиры — единственный или составляет важную часть бюджета, придется искать финансовый компромисс с арендаторами. Как и за рубежом, владельцев квартир в России в большинстве своем нельзя назвать зажиточными рантье. Доход от сдачи недвижимости составляет всего 4-7 процентов годовых, что ненамного выше ставок по банковским депозитам.