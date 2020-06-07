Коммунальщиков обвинили в наглом обмане жильцов

Управляющие компании стали чаще обманывать жильцов многоквартирных домов, подделывая протоколы собраний или заявляя о необходимости ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию. Как считают в некоммерческом партнёрстве «ЖКХ Контроль», коммунальщики пользуются тем, что люди сидят по домам, а контролирующие органы направили все силы на борьбу с коронавирусом.

В Благовещенске после очередного получения счетов за ЖКХ жители одного из домов узнали, что тариф на содержание и ремонт жилья повысился сразу на 50%. на возмущение в управляющей компании ответили, что «они сами приняли» такое решение, пишет «Комсомольская правда». В ходе разбирательств выяснилось, что протокол собрания жильцов был поддельным, а подписи — фальшивками.

«Голосовали якобы в том числе и люди, уже переставшие быть собственниками квартир в нашем доме в последний год. Даже не удосужились проверить, кто сейчас у нас живет и владеет жильем», — рассказала Юлия, член инициативной группы жильцов. подпись которой в протоколе «коряво подделана».

На Камчатке, пожилых людей, сидящих дома обязали поставить подписи под документом о смене УК, при этом уверяя, что они голосуют за поправку в Конституцию РФ, которая гарантирует повышение пенсий. тарифа поднимают, поясняя тем, что в период эпидемии появилась необходимость ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию, но фактически она проводится только «на бумаге».

В «ЖКХ Контроль» рассказывают, что жалобы на подлоги со стороны коммунальщиков встречается и в других городах России. При этом в последние месяцы обман со стороны ЖКХ обрел масштабный характер.