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Во время пандемии коммунальщики стали нагло обманывать жильцов 

Ura.Ru 3 часа назад
Коммунальщиков обвинили в наглом обмане жильцов
Фото: © URA.RU
Управляющие компании стали чаще обманывать жильцов многоквартирных домов, подделывая протоколы собраний или заявляя о необходимости ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию. Как считают в некоммерческом партнёрстве «ЖКХ Контроль», коммунальщики пользуются тем, что люди сидят по домам, а контролирующие органы направили все силы на борьбу с коронавирусом.
В Благовещенске после очередного получения счетов за ЖКХ жители одного из домов узнали, что тариф на содержание и ремонт жилья повысился сразу на 50%. на возмущение в управляющей компании ответили, что «они сами приняли» такое решение, пишет «Комсомольская правда». В ходе разбирательств выяснилось, что протокол собрания жильцов был поддельным, а подписи — фальшивками.
«Голосовали якобы в том числе и люди, уже переставшие быть собственниками квартир в нашем доме в последний год. Даже не удосужились проверить, кто сейчас у нас живет и владеет жильем», — рассказала Юлия, член инициативной группы жильцов. подпись которой в протоколе «коряво подделана».
На Камчатке, пожилых людей, сидящих дома обязали поставить подписи под документом о смене УК, при этом уверяя, что они голосуют за поправку в Конституцию РФ, которая гарантирует повышение пенсий. тарифа поднимают, поясняя тем, что в период эпидемии появилась необходимость ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию, но фактически она проводится только «на бумаге».
В «ЖКХ Контроль» рассказывают, что жалобы на подлоги со стороны коммунальщиков встречается и в других городах России. При этом в последние месяцы обман со стороны ЖКХ обрел масштабный характер.
«Жалобы жильцов игнорируются, нам напоминают, что в связи с пандемией наложен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса — за исключением случаев, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности людей. Но угроза жизни — это все-таки редкий случай, чаще речь идет об угрозе кошельку, — считает руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Камчатского края Анатолий Кирносенко.
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Комментарии 5
Недвижимость , Компании , Личный счет , Комсомольская правда
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