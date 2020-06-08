Цены нефти Brent превысила $43 за баррель 

Рост мировых цены на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель. При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на $40,11 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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