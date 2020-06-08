Названа цена самой дешевой съемной комнаты в Москве 

Самую дешевую комнату в Москве можно снять за десять тысяч рублей, выяснили эксперты "Инком-Недвижимость"

Бюджетное жилье расположено на третьем этаже девятиэтажного дома, в пешей доступности от станции метро "Селигерская". В комнате есть вся необходимая мебель и собственный холодильник. Чуть дороже — за 10,5 тысяч рублей в месяц — можно снять комнату в "трешке". Она находится в шести минутах ходьбы от станции метро "Улица Академика Янгеля". Комната полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой.

За комнату в коммунальной трехкомнатной квартире на Волгоградском проспекте просят 11 тысяч рублей в месяц. Правда, до метро пешком далековато, поэтому придется ехать на транспорте примерно десять минут.