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Названа страна с самой дорогой в мире недвижимостью 

Lenta.ru 5 часов назад
Названа страна с самой дорогой в мире недвижимостью
Фото: globallookpress.com
Монако сохраняет статус страны с самым высоким в мире уровнем цен на недвижимость, следует из аналитического обзора, подготовленного международным риелторским агентством Savills. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».
«Эксклюзивность Монако не имеет аналогов, — констатируют аналитики. — Это одно из самых маленьких государств на земле, только Ватикан меньше по площади, но в Монако проживает больше миллионеров, чем в любой другой стране. Знаменитости, титаны промышленности, аристократы и другие мировые элиты называют княжество домом. Привлекательность Монако безгранична».
По наблюдениям экспертов, спрос на недвижимость всех типов в Монако остается высоким, несмотря на пандемию коронавируса. При этом выбор объектов в стране называют жестко ограниченным. В среднем квадратный метр жилья здесь стоит более 48 тысяч евро (3,7 миллиона рублей). В районе Монте-Карло этот показатель равен 53 тысячам евро (более 4 миллионов рублей).
«Только цены в Гонконге конкурируют за звание самой дорогой недвижимости, — указывают в Savills. — Монако и Гонконг сильно ограничены доступным пространством и поддерживаются глобальной репутацией. Элитная недвижимость в Нью-Йорке стоит вдвое дешевле, чем в Монако, а в Лондоне и Париже — на 60 и 68 процентов дешевле соответственно».
Аналитики ожидают, что в обозримой перспективе цены на жилье в Монако будут оставаться неизменными либо немного вырастут. Тем не менее, прогнозируется «замедление» сделок по перепродаже объектов, поскольку «мир делает паузу, чтобы оценить ситуацию».
В марте 2020-го князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Состояние его здоровья не вызывало обеспокоенности, князь продолжал работать, находясь в изоляции от общества.
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Недвижимость , Lenta.ru
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