Риелторы ждут всплеска сделок в Москве 

За время самоизоляции на рынке как первичного, так и вторичного жилья Москвы накопился отложенный спрос, который приведет к росту числа сделок после открытия агентств недвижимости, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 16 июня в столице может возобновить работу ряд организаций, среди которых были названы и риелторские конторы.

Активно распространившиеся в период самоизоляции онлайн-продажи, безусловно, способствовали поддержанию активности на рынке жилья, но полностью заменить очные сделки они не смогут, комментирует управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. По ее словам, многие покупатели ждали отмены ограничений, чтобы приобрести квартиру.

"Объем отложенного спроса оценивается примерно в 50-60% от среднемесячного числа сделок. Правда, нет гарантии, что он весь реализуется в реальных сделках, потому что за время самоизоляции финансовое положение населения сильно ухудшилось", — говорит Литинецкая.

Руководитель департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука жилья" Ярослав Дарусенков полагает, что с началом работы риелторов спрос вырастет как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.

Активнее всего спрос проявится на вторичном рынке, считает председатель совета директоров "Миэль — сеть офисов недвижимости" Марина Толстик. Накопленный отложенный спрос, скорее всего, даст определенный задел на июнь и июль, но вряд ли можно ожидать быстрого возврата к привычным среднегодовым значениям, говорит она. С ней соглашается и директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, при этом, по её словам, рост спроса во многом будет зависеть от того, насколько быстро будет пополняться предложение, а также от ценовой политики, которую выберут продавцы.

"В случае активного вымывания объектов некоторые собственники могут поднять цены до 10%", — считает Дымова.

Генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова напротив считает, что в первую очередь пользоваться спросом будет "первичка" из-за созданной под неё льготной ипотеки.

Литинецкая уверяет, что в первые недели после открытия офисов продаж наметится всплеск сделок, причем возможно даже на уровне, превышающем показатели аналогичных периодов прошлых лет.