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Москвичи установили ипотечный рекорд 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Москвичи установили ипотечный рекорд
Фото: ТАСС
После анонсирования льготной ипотеки под 6,5 процента москвичи установили новый ипотечный рекорд. В мае 2020 года в границах «старой» Москвы было заключено 63 процента сделок в новостройках с привлечением жилищного кредита, тогда как в прошлом году данный показатель находился на уровне 52 процентов. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».
В Новой Москве эксперты наблюдали похожую ситуацию: 68 процентов против 56 процентов в апреле 2020-го. В годовой динамике прирост составил 11 процентных пунктов. Средний чек за квартиру на данной территории составил 6,9 миллиона рублей, а средняя площадь приобретаемого в кредит жилья — 50,6 квадратного метра.
Для столицы в пределах МКАД средняя стоимость ипотечной квартиры равнялась 11,6 миллиона рублей, а метраж — 53,6 квадратного метра. Только 36 процентов лотов в «старой» Москве подходят для льготной ипотеки при первом взносе в 20 процентов и максимальном лимите по кредиту в восемь миллионов рублей.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку прекратят выдавать после 1 ноября 2020 года. «Мы выходим практически к мировым стандартам. В том же Китае ипотека сейчас около 6 процентов, поэтому я рекомендую людям воспользоваться этой возможностью», — подчеркнул он.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Ставки по ипотеке , Ипотека , Марат Хуснуллин , ЦИАН , Lenta.ru
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