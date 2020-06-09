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Эксперты: льготная ипотека восстановила интерес россиян к покупке жилья 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Эксперты высказались об интересе россиян к ипотеке
Фото: РИА Новости
Интерес россиян к покупке недвижимости в мае начал восстанавливаться благодаря введенной программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Майские результаты опроса, проводимого ВЦИОМ по заказу ДОМ.РФ, показали первые признаки восстановления ожиданий населения в жилищной сфере. Так, доля тех, кто считает текущий момент благоприятным для покупки жилья, в мае выросла на 5 процентных пунктов — до 29%. Как ранее сообщал руководитель аналитического центра ДОМ. PФ Михаил Гольдберг, в апреле был зафиксирован минимум за последние три года.
"Могу подтвердить: в мае у нас выросло число договоров бронирования, впоследствии это непременно отразится в статистике регистрации договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), когда все процессы восстановятся и службы будут работать в прежнем режиме. Уверена, что огромную роль в этом сыграла, прежде всего, программа ипотеки с господдержкой, которая стартовала как раз в начале мая", — сказала председатель совета директоров риелторской компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова.
По ее словам, сейчас банки предлагают даже более низкую ставку, чем обозначили власти, — от 5,9% годовых на весь срок кредитования. Причем это рекордно низкая ставка за всю историю ипотечного рынка в России, отметила эксперт.
Как отметил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко, льготная ипотека, которая играет серьезную роль в восстановлении интереса к недвижимости, "вполне может оттянуть часть спроса будущего года".

Возвращение к обычной жизни

Еще одним фактором, по мнению Алексеенко, стало постепенное смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, вслед за этим формируется отложенный спрос, так как режим самоизоляции внес коррективы в физическую возможность осуществления самой сделки.
"Второй фактор — это в целом смягчение денежно-кредитной политики, что также играет на руку тем, кто планировал ранее улучшить жилищные условия, используя механизм ипотечного кредитования. Конечно, сам факт преодоления минимального уровня по ожиданиям в апреле является положительным сигналом для дальнейшего планомерного восстановления спроса", — подчеркнул Алексеенко.
По прогнозам Доброхотовой, восстановление спроса к прошлогоднему уровню возможно уже к концу года.
"Летом, вероятно, будет постепенно идти восстановление всех процессов, а к концу года мы вполне можем вернуться к тем темпам, что мы видели в том же периоде прошлого года — порядка 5-5,5 тыс. ДДУ в месяц [в Москве]", — отметила она.
В более пессимистичном прогнозе возвращение к этим показателям произойдет во втором квартале 2021 года, добавила эксперт.
Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Ирина Доброхотова , Михаил Гольдберг , Николай Алексеенко , Владимир Путин , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
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