Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.60
$
68.68
77.70
77.52
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.53
77.21
Индексы и котировки Brent
40.63
–1.29 Золото
1713.31
+0.01 РТС
1284.31
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
09.06
1.1341
+0.0359
26.05
1.0982
05.06
28.05
14.05

Названа цена самой дорогой квартиры Северного Кавказа 

Lenta.ru 34 минуты назад
Названа цена самой дорогой квартиры Северного Кавказа
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Максимальная стоимость квартиры в городах Северного Кавказа — 25,1 миллиона рублей. По такой цене выставлены на продажу несколько одинаковых лотов в современном жилом комплексе «Пушкинский парк» во Владикавказе, говорится в материалах портала Urban Awards, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Планировка апартаментов, названных элитными, предусматривает два уровня, семь комнат и террасу. Общая площадь квартиры — 279 квадратных метров. Часть лотов уже распродана.
На втором месте рейтинга самых дорогих квартир Северного Кавказа — объект в Пятигорске за 14,8 миллиона рублей. На третьем — 189-метровые апартаменты в Ставрополе за 12,1 миллиона рублей. В топ-10 также попали квартиры в Махачкале, Нальчике, Грозном, Кисловодске, Ессентуках, Каспийске и Черкесске.
«Северный Кавказ отстает от других частей РФ по развитию рынка высокобюджетной недвижимости. В большинстве регионов интересы покупательской аудитории традиционно ориентированы на индивидуальное жилищное строительство. И это во многом сдерживает выход многоквартирных проектов с дорогим предложением», — поясняют эксперты.
Ранее, в мае, была названа цена самой дорогой квартиры России: 1,9 миллиарда рублей — в такую сумму оценили трехуровневый пентхаус в жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской», расположенном на западе Москвы.
Видео дня. Экономист рассказал о ближайших перспективах рубля
Последние новости
Михаила Ефремова взяли под домашний арест Михаила Ефремова взяли под домашний арест На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков» На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков» Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение