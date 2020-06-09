Названа цена самой дорогой квартиры Северного Кавказа 

Максимальная стоимость квартиры в городах Северного Кавказа — 25,1 миллиона рублей. По такой цене выставлены на продажу несколько одинаковых лотов в современном жилом комплексе «Пушкинский парк» во Владикавказе, говорится в материалах портала Urban Awards, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Планировка апартаментов, названных элитными, предусматривает два уровня, семь комнат и террасу. Общая площадь квартиры — 279 квадратных метров. Часть лотов уже распродана.

На втором месте рейтинга самых дорогих квартир Северного Кавказа — объект в Пятигорске за 14,8 миллиона рублей. На третьем — 189-метровые апартаменты в Ставрополе за 12,1 миллиона рублей. В топ-10 также попали квартиры в Махачкале, Нальчике, Грозном, Кисловодске, Ессентуках, Каспийске и Черкесске.

«Северный Кавказ отстает от других частей РФ по развитию рынка высокобюджетной недвижимости. В большинстве регионов интересы покупательской аудитории традиционно ориентированы на индивидуальное жилищное строительство. И это во многом сдерживает выход многоквартирных проектов с дорогим предложением», — поясняют эксперты.

Ранее, в мае, была названа цена самой дорогой квартиры России: 1,9 миллиарда рублей — в такую сумму оценили трехуровневый пентхаус в жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской», расположенном на западе Москвы.