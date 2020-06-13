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Эксперты: спрос на вторичный рынок упал 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В России упал спрос на вторичный рынок
Фото: News.ru
Эксперты по недвижимости сообщили о снижении спроса на вторичный рынок жилья на фоне санитарных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Они отметили, что большинство покупателей переключились на покупку новостроек благодаря программам по субсидированию ипотеки.
В нескольких крупных городах вторичная недвижимость сильно подешевела. Эксперты прогнозируют, что тенденция к снижению спроса на сегмент вторичного жилья будет продолжаться. К концу 2020 года вторичное жильё может подешеветь до 10% от докарантинных цен.
Средняя стоимость вторичной жилой недвижимости в российских городах-миллионниках в июне составила 77,2 тысяч рублей за кв. м, сократившись на 1,3% относительно мая, — приводит данные исследования ЦИАН «Коммерсант».
Эксперты отметили, что самое наибольшее снижение цен на вторичное жильё ощутимо в Челябинске (7,3%), Уфе (6,9%), Новосибирске (2,6%). При этом в Самаре вторичное жильё подорожало на 6%. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге изменения цен на вторичном рынке недвижимости были незначительными.
Ранее NEWS.ru писал, что риелторы предсказали подорожание квартир из-за снижения ставок по ипотеке. Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов прогнозирует, что средние цены на квартиры в новостройках могут повыситься на 10–20% к концу 2020 года из-за снижения средней ипотечной ставки.
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Комментарии
Недвижимость , Падение доходов , Ильдар Хусаинов , ЦИАН
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