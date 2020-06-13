В России упал спрос на вторичный рынок

Эксперты по недвижимости сообщили о снижении спроса на вторичный рынок жилья на фоне санитарных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Они отметили, что большинство покупателей переключились на покупку новостроек благодаря программам по субсидированию ипотеки.

В нескольких крупных городах вторичная недвижимость сильно подешевела. Эксперты прогнозируют, что тенденция к снижению спроса на сегмент вторичного жилья будет продолжаться. К концу 2020 года вторичное жильё может подешеветь до 10% от докарантинных цен.

Средняя стоимость вторичной жилой недвижимости в российских городах-миллионниках в июне составила 77,2 тысяч рублей за кв. м, сократившись на 1,3% относительно мая, — приводит данные исследования ЦИАН «Коммерсант».

Эксперты отметили, что самое наибольшее снижение цен на вторичное жильё ощутимо в Челябинске (7,3%), Уфе (6,9%), Новосибирске (2,6%). При этом в Самаре вторичное жильё подорожало на 6%. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге изменения цен на вторичном рынке недвижимости были незначительными.