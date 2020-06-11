Кабмин рассмотрит вопрос расширения льготной ипотеки

В ходе встречи президент «Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства» Елена Николаева подчеркнула необходимость расширения круга застройщиков, которые попадают под программу.

«Сейчас эти нормы распространяются только на те объекты жилые, которые приобретены на первичном рынке у застройщиков, в том случае, если это долевое строительство. А если дом создан, например, по инициативе инвестора, и соответствующим образом инвесторами являются ПИФ (паевые инвестиционные фонды) или, например, частные лица, как это происходит в малоэтажном строительстве, то в данном случае норма не распространяется на такого рода первичное жилье», — объяснила она, передает ТАСС.

Также Николаева предложила продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 января 2022 года и увеличить максимальный размер кредита с 8 до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, с 3 до 6 млн — для остальных регионов России.

«Обязательно с коллегами проработаем эти вопросы. Программа, как мы видим, оказалась достаточно успешной. Большое спасибо, что обратили внимание», — сказал Белоусов.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова, также присутствовавшая на встрече, отметила, что вопрос распространения программы не только на долевое строительство уже прорабатывается.