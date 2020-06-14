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В России дачники смогут сэкономить на налогах с помощью льгот 

Ura.Ru 1 час назад
Дачникам снизили налоги
Фото: ТАСС
Владельцы дачных участков в России смогут сэкономить благодаря снизившемуся налогу на землю с 1,5 до 0,3% от кадастровой стоимости.
«Все земли, которые обладают статусом «Для дачного хозяйства» или «Для дачного строительства», были приравнены к садовым участкам. Теперь при расчете налога на них будет применяться коэффициент 0,3%.», — пишет «МК».
Кроме того, граждане пенсионного возраста имеют право на сокращение налога с 2017 года, когда цена 600 квадратных метров земельного участка вычитается из его полной кадастровой стоимости. Однако мера поддержки не действует для госработников и граждан, которые претендуют на досрочное начисление страховой пенсии.
Также есть льготы для тех, кто хочет продать дачу, полученную по наследству. Граждане, которые владеют земельным участком менее трех лет, могут снизить свой налогооблагаемый доход. Первый способ предполагает, что из дохода вычитается сумма, потраченная дарителем или наследодателем на приобретение участка. Второй вариант — сокращение дохода на сумму НДФЛ, уплаченного при получении дачи в дар (за исключением близких родственников).
Ранее сообщалось, что правительство России планирует продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года в рамках комплекса мер по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. По словам председателя московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Садоводов России» Юрия Шалыганова, эта мера даст россиянам больше времени на узаконивание своих дач.
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Комментарии 1
Недвижимость , Личный счет , Экономика России , Дача и дачники , Правительство РФ
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