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Российские дачи стали дороже 

Lenta.ru 1 час назад
В летний сезон 2020-го многие россияне вынужденно отказались от заграничного отдыха в пользу дачного. Из-за этого резко вырос спрос на съемную загородную недвижимость, соответственно, поднялись и ставки аренды, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
В среднем по стране стоимость найма дома за городом увеличилась за год на 9 процентов, достигнув 35 тысяч рублей в месяц, подсчитали аналитики. В Московском регионе годовой прирост — 13 процентов, до 60,5 тысячи рублей в месяц.
«Существенно выросли цены на найм летних домиков и в соседних областях, особенно в Калужской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, — отмечается в предоставленных материалах. — Не секрет, что именно их рассматривают многие москвичи, которым подорожавшие подмосковные дачи стали не по карману. Тверская область вообще стала лидером подорожания по стране, прирастив целых 19 процентов».
Также существенный рост ставок аренды дач (на 17-18 процентов) за год показали Калининградская, Курская и Самарская области и Приморский край.
Россиян предупреждали о подорожании жилья за городом еще в марте, когда началось активное распространение коронавирусной инфекции. Тогда аналитики прогнозировали рост ставок аренды на уровне 20-50 процентов по сравнению с показателями 2019-го.
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Недвижимость , Видео , Личный счет , Lenta.ru
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