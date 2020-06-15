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Путин заявил о снижении арендной платы за жилье 

Lenta.ru и ещё 36 2 часа назад
Путин заявил о снижении арендной платы за жилье
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в дальнейшем плата за аренду жилья в стране будет снижаться вслед за ежемесячным взносом по льготной ипотеке под 6,5 процента. Об этом глава государства высказался в ходе совещания о принятых мерах по поддержке экономики и социальной сферы, передает РИА Новости.
Представитель строительной отрасли сказал, что благодаря льготной ипотеке платеж по жилищному кредиту становится меньше, чем стоимость аренды аналогичного жилья, а также сообщил об увеличении спроса на данный продукт. «Я думаю, что и ставка аренды тоже должна вниз поползти, как по тем обстоятельствам, которые вы сейчас упомянули», — отметил президент.
Ранее стало известно, что российское правительство задумалось о расширении льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. Ее предложили продлить до 1 января 2022 года, а также увеличить сам размер кредита: до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 миллионов в других регионах.
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Комментарии 1
Недвижимость , Экономика , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости
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