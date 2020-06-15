Путин заявил о снижении арендной платы за жилье 

Президент России Владимир Путин заявил, что в дальнейшем плата за аренду жилья в стране будет снижаться вслед за ежемесячным взносом по льготной ипотеке под 6,5 процента. Об этом глава государства высказался в ходе совещания о принятых мерах по поддержке экономики и социальной сферы, передает РИА Новости.

Представитель строительной отрасли сказал, что благодаря льготной ипотеке платеж по жилищному кредиту становится меньше, чем стоимость аренды аналогичного жилья, а также сообщил об увеличении спроса на данный продукт. «Я думаю, что и ставка аренды тоже должна вниз поползти, как по тем обстоятельствам, которые вы сейчас упомянули», — отметил президент.