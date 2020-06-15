Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.11
$
70.50
78.95
79.44
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.50
Индексы и котировки Brent
39.71
+0.08 Золото
1724.80
–0.04 РТС
1221.60
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
15.06
1.1323
+0.0187
01.06
1.1136
11.06
03.06
20.05

Иностранцы приготовились скупать недвижимость в Греции 

Lenta.ru 4 часа назад
Иностранцы приготовились скупать недвижимость в Греции
Фото: globallookpress.com
В Греции заговорили о постепенном восстановлении активности на национальном рынке недвижимости. Возможностями приобретения жилья в стране интересуются как сами греки, так и иностранцы, сообщает Ekathimerini.com.
Пока спрос не выливается в реальные сделки: большинство интересантов просто изучают рынок, готовясь скупать подходящие объекты. Как подсчитали эксперты греческой онлайн-базы недвижимости Spitogatos, в мае число иностранных посетителей сайта возросло на 30 процентов по сравнению с показателем годичной давности. Наибольшую активность проявляли граждане Германии, Великобритании, США, Австралии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и Канады.
Чаще всего иностранцы интересуются недвижимостью в Глифеде (южный пригород Афин), Салониках и на островах Парос, Санторини и Родос. 70 процентов из них хотят приобрести жилье, 15 процентов — арендовать, 8 процентов ищут земельные участки. Около 3 процентов ориентируются на рынок коммерческой недвижимости.
Ранее в июне сообщалось, что коронавирус и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежных квадратных метров. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.
Видео дня. Банкам запретили взимать с клиентов деньги за операции
Последние новости
Северная Корея собралась ввести войска в демилитаризованную зону Северная Корея собралась ввести войска в демилитаризованную зону Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Цены на дачи в России изменились
Цены на дачи в России изменились
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Пирр против Сунь Цзы. Чем обернется для Минска тактика без…
Пирр против Сунь Цзы. Чем обернется для Минска тактика без…
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Статьи
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед
00:25
Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение