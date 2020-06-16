В Москве уменьшилось число сделок с вторичным жильем

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы по итогам мая 2020 года уменьшилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Росреестра

"В мае 2020 года зарегистрировано 3 918 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. <…>. В сравнении с маем прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров, показатель снизился практически втрое (-64%)", — говорится в сообщении.

По сравнению с апрелем число сделок на вторичном рынке жилья в мае 2020 года снизилось на четверть (тогда 5,2 тыс.). Всего с начала 2020 года зарегистрировано 43,2 тыс. сделок на вторичном рынке жилья Москвы, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года (тогда 61,0 тыс.).

В мае 2020 года права на квартиры регистрировались по договорам, которые были заключены до начала карантинных мер, кроме того, был реализован отложенный спрос за счет недорогих и доступных вариантов, рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов