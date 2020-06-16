Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.75
$
69.98
78.95
79.21
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.50
Индексы и котировки Brent
40.41
–0.37 Золото
1731.08
+0.07 РТС
1247.37
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
16.06
1.1329
+0.0192
01.06
1.1136
12.06
04.06
21.05

Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве в мае уменьшилось почти втрое 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
В Москве уменьшилось число сделок с вторичным жильем
Фото: ТАСС
Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы по итогам мая 2020 года уменьшилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Росреестра.
"В мае 2020 года зарегистрировано 3 918 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. <…>. В сравнении с маем прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров, показатель снизился практически втрое (-64%)", — говорится в сообщении.
По сравнению с апрелем число сделок на вторичном рынке жилья в мае 2020 года снизилось на четверть (тогда 5,2 тыс.). Всего с начала 2020 года зарегистрировано 43,2 тыс. сделок на вторичном рынке жилья Москвы, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года (тогда 61,0 тыс.).
В мае 2020 года права на квартиры регистрировались по договорам, которые были заключены до начала карантинных мер, кроме того, был реализован отложенный спрос за счет недорогих и доступных вариантов, рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
"В отличие от первичной недвижимости, на покупку "вторички" льготная программа кредитования не распространяется, а по текущим ставкам банков покупатели не торопятся брать кредит. Продавцы, в свою очередь, не спешат снижать цены на квартиры, занимая либо выжидательную позицию либо вообще снимают свой лот с продажи", — цитирует Майданова пресс-служба.
Видео дня. Тарифы ЖКХ хотят временно заморозить
ТАСС: последние новости
Хуснуллин сообщил о предложении поправок к закону, чтобы признать апартаменты жильем Хуснуллин сообщил о предложении поправок к закону, чтобы признать апартаменты жильем Путин считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики Путин считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики Господдержку по кредитам получат застройщики по более 200 договорам на строительство жилья Господдержку по кредитам получат застройщики по более 200 договорам на строительство жилья
Комментарии
Недвижимость , Игорь Майданов , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
«Дохлая лошадь»: Чубайс вынес неутешительный приговор
«Дохлая лошадь»: Чубайс вынес неутешительный приговор
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт
«Дохлая лошадь»: Чубайс вынес «приговор» России
«Дохлая лошадь»: Чубайс вынес «приговор» России
Транзит российского газа в Европу остановлен
Транзит российского газа в Европу остановлен
Видео
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Личный счет
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение