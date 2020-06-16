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Арендаторы начали отказываться от квартир в Москве 

Lenta.ru и ещё 2 46 минут назад
Арендаторы начали отказываться от квартир в Москве
Фото: РИА Новости
Граждане, арендующие жилье в Москве, после снятия режима самоизоляции начали активно искать съемные комнаты. Они вынуждены отказываться от отдельных квартир из-за недостатка средств, говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
За время действия «коронавирусных» ограничений платежеспособность многих снизилась, поясняют риелторы. На этом фоне выросла доля комнат в структуре спроса на арендную недвижимость — с 23 до 28 процентов. К осени каждый третий столичный арендатор будет искать именно неиндивидуальное жилье, прогнозируют в «ИНКОМ».
С экономической нестабильностью риелторы связывают и усиление тренда среди наймодателей сдавать части единственной жилплощади. Так, три четверти экспозиции комнат занимают лоты в квартирах, где проживают сами собственники.
«Отмена карантинных мер стимулировала миграции внутри столичного рынка — в связи со снижением платежеспособности клиенты ищут способы урезать арендный бюджет: некоторые объединяются и снимают одно— или двухкомнатные квартиры совместно, кто-то переезжает в комнаты, есть и арендующие комнаты вскладчину. Несмотря на неудобства коммунального быта, популярность жилья данного формата имеет перспективы роста», — резюмируют эксперты.
Ранее, в мае, москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей, заявили риелторы.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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