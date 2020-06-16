Почему американские евреи возвращаются в Израиль?

Приведут ли антисемитизм и беспорядки в США к тому, что американские евреи иммигрируют в Израиль? Последние данные показывают всплеск запросов на покупку недвижимости в этой стране, отмечает Ynet (Израиль) .

Растущая недвижимость

В Израиле растет спрос на недвижимость. При этом экономический кризис, из которого никто не знает, как выйти, и цены на недвижимость в Израиле не беспокоят тысячи американских евреев и израильтян, живущих в США. На фоне растущего антисемитизма, неудовлетворительного лечения коронавируса в США, беспорядков на улицах американские евреи считают, что сегодня Израиль для них — это рай.

Данные МАДЛАН (ведущего израильского сайта поиска недвижимости — примечание переводчика) указывают на то, что с января по апрель 2020 года число запросов американских евреев на поиск квартиры в Израиле увеличилось в два раза. В период до коронавируса еженедельное количество запросов составляло около 2800. К 18 апреля в среднем было уже около 6200 запросов в неделю — то есть отмечался рост на 120%. А число иммиграционных заявлений увеличилось на 100%.

Израиль — для богатых?

Ситуация с иммиграцией в Израиль нестабильна. Агенты по недвижимости и компетентные источники сообщают, что для многих заинтересованных решение об иммиграции, как правило, созревает в течение длительного времени.

«Иностранцы, входящие на рынок, всегда интересны, потому что они приносят и новые привычки, и новые экономические возможности, — говорит Эйтан Зингер, генеральный директор МАДЛАН. — В последние годы государство сделало все возможное, чтобы подавить появление на израильском рынке иностранных инвесторов. Но оно не могло предположить того, что сейчас происходит в США, и ту волну желания переехать в Израиль из-за коронавируса, беспорядков и антисемитизма. Люди готовы платить за свою безопасность большие деньги. И, похоже, американские евреи начинают понимать, что Израиль или, по крайней мере, актив в этой стране, гораздо перспективнее, чем США».

Согласно данным МАДЛАН, около 32% американцев, зашедших на сайт, интересовались новыми проектами, которые существуют пока в основном «на бумаге». Сайт считает, что некоторые из заинтересованных в большей степени ищут выгодное вложение своих инвестиций. Иностранцы, входящие на рынок, означают увеличение спроса на недвижимость, что соответственно приведет к росту цен. А большинство иммигрантов или инвесторов из развитых стран, таких как США, имеют значительный капитал, и их не отпугивают высокие цены на недвижимость в Израиле.

«Мы видим, что около 25% американцев ищут недвижимость за 2-3 миллиона шекелей (550-850 тысяч долларов), 20% — за 6 и более миллионов шекелей (более 1 миллиона 700 тысяч долларов), а 5% — более 10 миллионов шекелей (более трех с половиной миллионов долларов). Для сектора элитного жилья, который пострадал от коронавируса, это хорошие новости», — объясняет Зингер.

Комментарий адвоката Эли (Ильи) Гервица, Израиль: