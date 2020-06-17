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Число ипотечных сделок в Москве в мае сократилось почти втрое 

ТАСС 33 минуты назад
В Москве упало число ипотечных сделок
Фото: ТАСС
Количество зарегистрированных сделок на покупку жилья с использованием ипотеки в Москве в мае текущего года составило 2,3 тыс., что почти в три раза меньше, чем за май 2019 года, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.
"Количество зарегистрированных в мае ипотек составило 2 349, при этом снижение к апрелю составило 10%. В годовом выражении по отношению к маю 2019 года показатель снизился на 65%, когда было зарегистрировано 6 679 ипотечных договоров", — говорится в сообщении.
При этом с января по май 2020 года было зарегистрировано 29 837 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 16% ниже аналогичного периода 2019 года, когда было оформлено 35 627 ипотек, и практически сопоставимо (-2%) с показателем пяти месяцев 2018 года (30 444).
Учитывая постепенную отмену ограничений в Москве, Росреестр в июне ожидает положительную динамику статистических показателей, в том числе по ипотеке, отметил руководитель столичного управления ведомства Игорь Майданов.
"Кроме того, накануне правительство РФ сообщило о том, что не планирует продлевать программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% после ноября текущего года, что также может повлиять на реализацию отложенного спроса", — приводятся в сообщении слова Майданова.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Игорь Майданов , Правительство РФ , Росреестр
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