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Матвиенко предложила распространить программу реновации на всю Россию 

Российская Газета и ещё 15 1 час назад
Реновацию предложили распространить на всю Россию
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что программу реновации нужно распространить по всей стране. Такое мнение она высказала в среду в ходе обсуждения на "правительственном часе" доклада министра строительства в ЖКХ Владимира Якушева.
Глава Совфеда назвала очень важной тему расселения граждан из ветхого жилья​​​.
"Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов", — сказала она.
Председатель СФ добавила, что необходимо привлекать инвестиции в эту сферу, поскольку бюджетных средств на это не хватит.
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Недвижимость , Валентина Матвиенко , Владимир Якушев , Совет Федерации
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