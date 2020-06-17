Реновацию предложили распространить на всю Россию

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Глава Совфеда назвала очень важной тему расселения граждан из ветхого жилья​​​.

"Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов", — сказала она.

Председатель СФ добавила, что необходимо привлекать инвестиции в эту сферу, поскольку бюджетных средств на это не хватит.