Реновацию предложили распространить на всю Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что программу реновации нужно распространить по всей стране. Такое мнение она высказала в среду в ходе обсуждения на "правительственном часе" доклада министра строительства в ЖКХ Владимира Якушева.
Глава Совфеда назвала очень важной тему расселения граждан из ветхого жилья.
"Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов", — сказала она.
Председатель СФ добавила, что необходимо привлекать инвестиции в эту сферу, поскольку бюджетных средств на это не хватит.