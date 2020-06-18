Продажи новостроек в Москве рухнули

Управлением Росреестра по Москве в мае зарегистрировано 3,093 тысячи договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости — на 20% меньше апреля и в 2,5 раза ниже показателя мая 2019 года, говорится в сообщении управления.

В нежилом фонде столицы в мае оформлено 846 ДДУ, что на 32% меньше, чем в предыдущем месяце (1,248 тысячи ДДУ). В годовом выражении данный показатель снизился в 2,2 раза — в мае прошлого года было зарегистрировано 1,836 тысячи ДДУ.

С января по май 2020 года на рынке жилой недвижимости оформлено 24,653 тысячи договоров участия в долевом строительстве — на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении управления.

На рынке нежилой недвижимости за пять месяцев зарегистрировано 8,737 тысячи договоров, что на 12% ниже показателя прошлого года, отмечается в нем.