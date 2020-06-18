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Продажи новостроек в Москве в мае упали в 2,5 раза 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Продажи новостроек в Москве рухнули
Фото: ТАСС
Управлением Росреестра по Москве в мае зарегистрировано 3,093 тысячи договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости — на 20% меньше апреля и в 2,5 раза ниже показателя мая 2019 года, говорится в сообщении управления.
В нежилом фонде столицы в мае оформлено 846 ДДУ, что на 32% меньше, чем в предыдущем месяце (1,248 тысячи ДДУ). В годовом выражении данный показатель снизился в 2,2 раза — в мае прошлого года было зарегистрировано 1,836 тысячи ДДУ.
С января по май 2020 года на рынке жилой недвижимости оформлено 24,653 тысячи договоров участия в долевом строительстве — на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении управления.
На рынке нежилой недвижимости за пять месяцев зарегистрировано 8,737 тысячи договоров, что на 12% ниже показателя прошлого года, отмечается в нем.
"Второй месяц подряд показатели первичного рынка недвижимости в столице демонстрируют снижение. При этом если в апреле спад был почти двукратным, то в мае динамика немного сгладилась. Цифры апреля-мая выглядят вполне закономерно, учитывая меры самоизоляции, ограничения работы застройщиков, МФЦ и в целом неготовности граждан к удаленной покупке недвижимости", — приводятся в релизе слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
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Комментарии
Недвижимость , Игорь Майданов , Росреестр
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