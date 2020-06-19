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Российский рынок жилья обвалился вдвое 

Lenta.ru и ещё 2 35 минут назад
Российский рынок жилья обвалился вдвое
Фото: РИА Новости
По итогам мая 2020-го в России было зарегистрировано 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.
Таким образом, продажи квартир в российских новостройках в последнем месяце весны обвалились вдвое. Число сделок с привлечением ипотеки сократилось менее значительно — на четверть, до 163,9 тысячи.
В Росреестре также заметили провал продаж на вторичном рынке жилья: число сделок с неновыми квартирами уменьшилось по итогам мая на 22 процента (по сравнению с показателем за май 2019-го). Всего за месяц россияне совершили менее 183 тысяч покупок на «вторичке».
Ранее, в мае, сообщалось, что примерно половина российских застройщиков рискуют вовремя не сдать в эксплуатацию возводимые жилые комплексы. Проблемы с передачей дольщикам новых квартир в первую очередь возникнут из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.
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Комментарии
Недвижимость , Росреестр
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