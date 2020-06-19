Российский рынок жилья обвалился вдвое 

По итогам мая 2020-го в России было зарегистрировано 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

Таким образом, продажи квартир в российских новостройках в последнем месяце весны обвалились вдвое. Число сделок с привлечением ипотеки сократилось менее значительно — на четверть, до 163,9 тысячи.

Росреестре также заметили провал продаж на вторичном рынке жилья: число сделок с неновыми квартирами уменьшилось по итогам мая на 22 процента (по сравнению с показателем за май 2019-го). Всего за месяц россияне совершили менее 183 тысяч покупок на «вторичке».

Ранее, в мае, сообщалось, что примерно половина российских застройщиков рискуют вовремя не сдать в эксплуатацию возводимые жилые комплексы. Проблемы с передачей дольщикам новых квартир в первую очередь возникнут из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.