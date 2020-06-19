Назван самый нелюбимый этаж россиян 

Россияне из городов-миллионников предпочитают квартиры не выше 10 этажа. Жить на более высоких уровнях хотят не более 21 процента опрошенных, свидетельствуют данные исследования. Об этом рассказал старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в ходе онлайн-конференции издательского дома «Коммерсантъ». Его слова передает РИА Новости.

В целом жители крупных городов с нелюбовью относятся к высоткам, что идет вразрез с распространенной в России точечной застройкой. Согласно результатам опроса, квартиры в небоскребах от 21 до 40 этажей готовы рассматривать 3,89 процента москвичей, 0,65 процента петербуржцев и 0,85 процента россиян из других миллионников. На самых высоких уровнях (от 40 этажа) хотели бы жить 1,94 процента людей в столице, 4,52 процента в Петербурге и 2,29 процента в регионах.

Ситнов уточнил, что в Москве 40,3 процента опрошенных предпочитают недвижимость не выше пятого этажа, в Петербурге — 43,2 процента, в миллионниках — 52,3 процента. При этом в столице на долю тех, кто заинтересован в жизни в квартире не выше 10 уровня, приходится еще 30 процентов, в Санкт-Петербурге — 29 процентов, в других крупных городах — 22 процента.