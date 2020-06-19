Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.50
$
69.65
78.01
78.28
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.09
Индексы и котировки Brent
42.28
–0.63 Золото
1734.72
+0.13 РТС
1251.24
–0.33
Динамика валют
EUR / USD
19.06
1.1227
–0.0111
04.06
1.1338
16.06
08.06
25.05

Назван самый нелюбимый этаж россиян 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Назван самый нелюбимый этаж россиян
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Россияне из городов-миллионников предпочитают квартиры не выше 10 этажа. Жить на более высоких уровнях хотят не более 21 процента опрошенных, свидетельствуют данные исследования. Об этом рассказал старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в ходе онлайн-конференции издательского дома «Коммерсантъ». Его слова передает РИА Новости.
В целом жители крупных городов с нелюбовью относятся к высоткам, что идет вразрез с распространенной в России точечной застройкой. Согласно результатам опроса, квартиры в небоскребах от 21 до 40 этажей готовы рассматривать 3,89 процента москвичей, 0,65 процента петербуржцев и 0,85 процента россиян из других миллионников. На самых высоких уровнях (от 40 этажа) хотели бы жить 1,94 процента людей в столице, 4,52 процента в Петербурге и 2,29 процента в регионах.
Ситнов уточнил, что в Москве 40,3 процента опрошенных предпочитают недвижимость не выше пятого этажа, в Петербурге — 43,2 процента, в миллионниках — 52,3 процента. При этом в столице на долю тех, кто заинтересован в жизни в квартире не выше 10 уровня, приходится еще 30 процентов, в Санкт-Петербурге — 29 процентов, в других крупных городах — 22 процента.
Видео дня. Как изменился средний чек в салонах красоты
Последние новости
В Крыму нашли большие запасы пресной воды В Крыму нашли большие запасы пресной воды Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда ЦБ рекордно снизил ключевую ставку ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Комментарии 3
Недвижимость , Владимир Ситнов , Сбербанк России , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Польша подсчитывает цену своего отказа от газа из России
Польша подсчитывает цену своего отказа от газа из России
Курс доллара: падение на треть
Курс доллара: падение на треть
Украину отрезали от российского газа
Украину отрезали от российского газа
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение