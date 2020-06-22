Покупателям квартир в Москве отказали в скидках 

В Москве растет активность покупателей на вторичном рынке жилья и одновременно падает число квартир в продаже — особенно в ценовой категории 15-25 миллионов рублей. Ликвидных предложений меньше, чем потенциальных новоселов, и в таких условиях продавцы пока отказываются давать скидки, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, после снятия карантинных мер восстановление спроса на вторичном рынке «старой» Москвы происходит активнее, чем предполагалось ранее. Так, количество сделок купли-продажи вторичного жилья, заключенных в первой половине июня, выросло в два раза по отношению к первым двум неделям мая, число вносимых авансов за это время стало больше в четыре раза. При этом уровень спроса все еще ниже показателей, наблюдавшихся до периода всеобщей самоизоляции.

«Выздоровление» вторичного рынка жилья может ускориться, прогнозируют эксперты, особенно если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку. В таком случае снизятся ставки по ипотеке и по банковским вкладам. Это, с одной стороны, сделает недвижимость доступнее для ипотечников, с другой — мотивирует держателей крупных накоплений вкладываться в недвижимость, а не хранить деньги на депозитах.

«При таком дисбалансе между качественным предложением и спросом (пусть даже ослабленным) предпосылок для снижения цен на вторичном рынке пока нет. Сейчас мы видим, что даже в отдельных случаях, когда покупатели запрашивают небольшой дисконт, продавцы в основном отвечают неопределенно — вроде "мы еще подумаем и посмотрим, что будет с рынком дальше"», — резюмируют в «ИНКОМ».

Ранее, в мае, аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.