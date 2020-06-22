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ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми 

Банки.ру и ещё 1 44 минуты назад
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
Фото: РИА Новости
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Как сообщили в кредитной организации, теперь ее клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п. п.
Льготные условия программы доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и на первичном рынке (если объект не подходит под условия господдержки) и при условии, что второй или последующий ребенок родился в 2020 году. Ставка фиксируется на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7,9%.
В рамках рефинансирования ВТБ предлагает дисконт в 0,9 п. п. для клиентов с кредитами банков или организаций, не входящих в группу ВТБ: при комплексном страховании ставка составит также 7,9%. При рефинансировании заемщики могут получить в ВТБ дополнительные средства на любые цели (например на ремонт или необходимую покупку). Получение дисконта по указанным программам доступно до 31 декабря 2020 года независимо от того, изменится ли размер базовой ставки банка.
Дисконт к ставке доступен по программам «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Рефинансирование» и не распространяется на программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» (ставка 5%), «Ипотека с господдержкой — 2020» (ставка 6,5%), «Дальневосточная ипотека» (ставка 2%), «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».
В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет в сумме от 600 тыс. до 60 млн рублей. Первоначальный взнос — 20% от стоимости объекта недвижимости, также есть возможность снизить его размер до 10% (в этом случае к ставке будет применена надбавка).
По итогам первых пяти месяцев текущего года объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Банк ВТБ
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