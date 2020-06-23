Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.26
$
69.69
77.80
78.20
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.09
Индексы и котировки Brent
43.02
–0.19 Золото
1755.14
–0.03 РТС
1256.77
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
22.06
1.1260
–0.0034
08.06
1.1294
18.06
10.06
27.05

Молодые россияне боятся ипотеки 

News.ru и ещё 2 1 час назад
32% жителей России, родившихся в 1981–1996 годах, не хотят прибегать к ипотеке. Они боятся, что не смогут платить по счетам.
Такие выводы сделали эксперты Райффайзенбанка, передаёт «Коммерсант». Наибольшее число людей, которые дали такой ответ, живут в Санкт-Петербурге и Перми, наименьшее — в Москве.
Среди жителей Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода чаще надеются на поддержку родителей: такой ответ дали 27% и 20% респондентов соответственно.
76% участников опроса сообщили, что планируют купить квартиру в будущем, ещё 20% хотят жить в частном доме. Это может быть связано с пандемией коронавируса, из-за которой повысилась привлекательность загородной жизни.
В онлайн-опросе приняли участие больше двух тысяч человек в возрасте 24–38 лет из десяти российских городов.
Ранее NEWS.ru писал, что ипотека на вторичное жильё может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
При этом риелторы ожидают роста цен на жильё в России из-за снижения Центробанком ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом заявил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru: последние новости
Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве Совкомбанк покупает «Совесть» Совкомбанк покупает «Совесть» «Это мало»: в правительстве оценили среднюю зарплату россиян «Это мало»: в правительстве оценили среднюю зарплату россиян
Комментарии 22
Недвижимость , Видео , Личный счет , Марат Хуснуллин , Ильдар Хусаинов , Райффайзенбанк Австрия , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Назван самый нелюбимый этаж россиян
Назван самый нелюбимый этаж россиян
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Рублю предсказали «второе дно»
02:19
Рублю предсказали «второе дно»
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение