Молодые россияне боятся ипотеки 

32% жителей России, родившихся в 1981–1996 годах, не хотят прибегать к ипотеке. Они боятся, что не смогут платить по счетам.

Такие выводы сделали эксперты Райффайзенбанка , передаёт «Коммерсант». Наибольшее число людей, которые дали такой ответ, живут в Санкт-Петербурге и Перми, наименьшее — в Москве.

Среди жителей Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода чаще надеются на поддержку родителей: такой ответ дали 27% и 20% респондентов соответственно.

76% участников опроса сообщили, что планируют купить квартиру в будущем, ещё 20% хотят жить в частном доме. Это может быть связано с пандемией коронавируса, из-за которой повысилась привлекательность загородной жизни.

В онлайн-опросе приняли участие больше двух тысяч человек в возрасте 24–38 лет из десяти российских городов.

Ранее NEWS.ru писал, что ипотека на вторичное жильё может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин