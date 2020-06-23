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В России хотят увеличить размер пенсии по старости 

РИА Новости и ещё 12 3 часа назад
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%, следует из документа.
Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.
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Недвижимость , Личный счет , Маленькая пенсия , РИА Новости
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