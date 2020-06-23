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Правительство Украины хочет снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
На Украине снизят ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Правительство Украины хочет снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что приоритет правительства — снизить ставки по ипотеке до 10% годовых уже в этом году. По его словам, сейчас из-за дороговизны ее могут позволить себе лишь торговцы оружием и наркотиками. Глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что ставка по ипотеке может опуститься до 10% в обозримой перспективе.
"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% — это такой начальная минимальная цель для ипотеки для того, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", — сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Первый западный".
По его словам, временные рамки этого решения зависят от перевложения депозитов в банках и высвобождением средств из ценных бумаг и составляют 3-6 месяцев. "Уже осенью, до конца года мы увидим улучшение ситуации с ценой финансового ресурса. Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, то есть быстрее", — сказал Шмыгаль.
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Комментарии
Недвижимость , Яков Смолий , Алексей Гончарук , Правительство Украины
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