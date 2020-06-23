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В России расширят программу льготной ипотеки 

Вероника Полынина и ещё 27 57 минут назад
В России расширят программу льготной ипотеки
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотечную ставку 6,5% годовых на новостройки стоимостью до 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он объявил в ходе видеообращения к россиянам в эфире телеканала «Россия 24».
Как сообщал «Рамблер», в апреле в ходе онлайн-совещания по вопросам развития строительной отрасли президент России Владимир Путин выступил с предложением запустить программу ипотечного кредитования со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья комфорт-класса. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.
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Ранее программа распространялась на жилье стоимостью до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн в других регионах. Льготная ставка сохраняется на весь период кредитования.
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Недвижимость , Личный счет , Рынки , Владимир Путин
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