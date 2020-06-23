В России расширят программу льготной ипотеки 

Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотечную ставку 6,5% годовых на новостройки стоимостью до 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он объявил в ходе видеообращения к россиянам в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщал «Рамблер», в апреле в ходе онлайн-совещания по вопросам развития строительной отрасли президент России Владимир Путин выступил с предложением запустить программу ипотечного кредитования со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья комфорт-класса. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Ранее программа распространялась на жилье стоимостью до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн в других регионах. Льготная ставка сохраняется на весь период кредитования.