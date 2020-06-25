В Москве расселяют 134 дома по программе реновации 

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В Пресненском районе продолжается переселение жителей по программе реновации, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

По словам главы Департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, сейчас в Москве идет расселение 134 пятиэтажек. В новостройку на Мукомольном проезде, дом 2 выданы смотровые ордера жителям дома 12/15 на улице Подвойского.

Скоро должно начаться переселение жителей дома по адресу: улица Подвойского, дом 18.

Уточняется, что в Мукомольном проезде заселение началось в ноябре прошлого года.

В Центральном административном округе в программу реновации включено 109 домов. В Пресненском районе новые квартиры получат жители 52 домов.