Выставка ужасов с вурдалаками и упырями впервые открывается в Костроме 

Костромичи увидят упырей и вурдалаков на выставке ужасов, узнал KOSTROMA.TODAY. Как сообщают организаторы, на выставке «Призраки прошлого» покажут портреты викторианской эпохи. На первый взгляд они выглядят обычно и даже мило, однако если посетитель посмотрит на них под разными углами, люди на снимках превратятся в жутких существ.

«Работы Эдварда Аллена на протяжении последнего десятилетия пугают людей по всему миру. Он приобретает викторианские портреты, а затем вручную при помощи сферических микролинз создает из них страшные стерео-картины. Так что зритель видит милые лица, которые при наклоне головы превращаются в упырей и вурдалаков», — пишут организаторы.

На большинстве портретов костромичи увидят представителей одного семейного рода, причем на каждом портрете будет пугающая подпись.

«Из надписей можно узнать, что старуха Хейзел до сих пор бродит по лесной чаще, а дядюшка Эймон никогда не был особо разговорчив, пока его сестра Мэгги не вырвала ему челюсть», — сообщили организаторы.

Всего жителям покажут 32 жутких портрета. Посмотреть на них можно с 11 до 18 часов ежедневно с 27 июня по 10 августа в Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Билеты для детей с 12 до 17 лет будут стоить 150 рублей. Для взрослых — 200 рублей.

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