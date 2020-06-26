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Россияне отказались покупать квартиры в Крыму и Сочи 

Мария Иванова и ещё 2 6 минут назад
Квартиры в Крыму подешевели
Фото: РИА Новости
Спрос на квартиры в Крыму и Сочи в этом году оказался ниже, чем в прошлом, и даже после улучшения ситуации с коронавирусом растет медленно. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».
По мнению аналитиков портала, россияне боятся покупать недвижимость на курортах, кроме того, их доходы на фоне пандемии упали.
«Вырастет ли спрос в ближайшем будущем — большой вопрос, учитывая кризисную ситуацию в стране и падение доходов. Но не исключено, что люди сделают выводы из опыта переживания пандемии и станут запасаться домиками у моря», — отметили специалисты.
По их мнению, именно пандемия может побудить россиян купить жилье, в котором самоизоляцию в случае появления нового вируса можно будет провести комфортно.
Интерес к зарубежной курортной недвижимости среди россиян также стал гораздо слабее, чем несколько лет назад. Из-за роста курсов доллара и евро она стала дороже, кроме того, за дом, в котором люди проводят всего несколько месяцев в году, приходится платить большие налоги.
Как сообщал «Рамблер», летом прошлого года риэлторы рассказали, что россияне начали активно скупать недвижимость в Сочи для сдачи в аренду. По данным на июль 2019-го, большинство (25 процентов) межнациональных сделок на рынке недвижимости Сочи заключали немцы, на втором месте (20 процентов) — украинцы, а замыкали тройку лидеров граждане Казахстана с 19-ю процентами.
Средняя стоимость купленной гражданами Германии и Казахстана недвижимости составляла 15-20 миллионов рублей. Бюджет сделок для украинцев был ниже.
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Недвижимость
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