Эксперт: Рубль рискует остаться без стабильной опоры 

«Российский рубль отлично укрепился за последнее время. По сравнению с отметками 16 марта, когда доллар торговался по 82,89 руб., сегодняшние уровни выглядят "просто чудесными" — гринбек стоит около 68,90 руб. Триггерами для стабилизации позиций рубля стали отскок в нефти, глобальный интерес рынков капитала к риску и более-менее стабильная геополитическая обстановка. Примечательно, что нацвалюта не реагирует на внутреннюю политику, "оставляя за бортом" и Парад Победы, и голосование по Конституции, и выступления президента Путина», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.

«Хотелось бы думать, что политики в рубле стало совсем мало, а рынка с его спросом и предложением — много, но вероятно, это не так. На площадке по-прежнему присутствует Центробанк с интервенциями, а Минфин продолжает покупать валюту, "сглаживая" внутридневные колебания курса национальной валюты», — продолжает эксперт.

По ловам аналитика, снижение ключевой ставки Центробанком до 4,5% годовых автоматически сократило доходность российских ОФЗ, но и при таком раскладе тут останется серьезная доля нерезидентов. Однако объемы спроса вполне могут снизиться, и это закономерно. Если здесь действительно проявится уменьшение покупательского интереса, российская валюта останется без одной из своих стабильных "опор". Впрчем, пока этого не произошло, и прогноз курса доллара стабилен.