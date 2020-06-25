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Эксперт: Рубль рискует остаться без стабильной опоры 

Свободная пресса 3 часа назад
Эксперт: Рубль рискует остаться без стабильной опоры
Фото: globallookpress.com
«Российский рубль отлично укрепился за последнее время. По сравнению с отметками 16 марта, когда доллар торговался по 82,89 руб., сегодняшние уровни выглядят "просто чудесными" — гринбек стоит около 68,90 руб. Триггерами для стабилизации позиций рубля стали отскок в нефти, глобальный интерес рынков капитала к риску и более-менее стабильная геополитическая обстановка. Примечательно, что нацвалюта не реагирует на внутреннюю политику, "оставляя за бортом" и Парад Победы, и голосование по Конституции, и выступления президента Путина», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.
«Хотелось бы думать, что политики в рубле стало совсем мало, а рынка с его спросом и предложением — много, но вероятно, это не так. На площадке по-прежнему присутствует Центробанк с интервенциями, а Минфин продолжает покупать валюту, "сглаживая" внутридневные колебания курса национальной валюты», — продолжает эксперт.
По ловам аналитика, снижение ключевой ставки Центробанком до 4,5% годовых автоматически сократило доходность российских ОФЗ, но и при таком раскладе тут останется серьезная доля нерезидентов. Однако объемы спроса вполне могут снизиться, и это закономерно. Если здесь действительно проявится уменьшение покупательского интереса, российская валюта останется без одной из своих стабильных "опор". Впрчем, пока этого не произошло, и прогноз курса доллара стабилен.
«Пока все достаточно устойчиво. Для доллара США краткосрочным торговым коридором видятся рамки 68,50-69,50 руб., для евровалюты — 77,20-79,00 руб», — таков прогноз курса доллара и евро от RoboForex.
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Комментарии
Недвижимость , Рынки , Экономика , Минфин , Центральный банк России
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