Россияне побоялись покупать квартиры в Крыму и Сочи 

После отмены ограничений, связанных с распространением в России коронавируса, спрос на недвижимость в Крыму и на популярных курортах Краснодарского края, в том числе в Сочи, восстанавливается, но медленными темпами. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, спрос на курортную недвижимость все еще не восстановился, и даже его традиционный сезонный рост в этом году выражен слабее. При этом отдельные покупатели, которые уже были готовы к сделкам до карантина, заключают их в настоящее время.

В целом россияне боятся покупать курортную недвижимость.

«Вырастет ли спрос в ближайшем будущем — большой вопрос, учитывая кризисную ситуацию в стране и падение доходов, — указывают эксперты. — Но не исключено, что люди сделают выводы из опыта переживания пандемии и станут запасаться домиками у моря, чтобы было где с комфортом пересидеть самоизоляцию, если опасность заражения каким-либо вирусом возникнет в будущем».

В «Мире квартир» подчеркивают, что российская курортная недвижимость гораздо доступнее, чем зарубежная, которая стала еще дороже с ростом курсов доллара и других валют.

«Интерес к "зарубежке" уже гораздо слабее, чем несколько лет назад, — констатируют аналитики. — Люди уже имеют опыт владения домами и квартирами на зарубежных курортах, и многие пришли к выводу, что это накладно: надо содержать дом круглый год, платить налоги, а также проводить ремонт. При это пользуются они им в лучшем случае несколько месяцев в году».

Ранее, в апреле, аналитики заявили, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости.