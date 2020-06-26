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Опасный особняк в Шотландии выставили на продажу за 1 фунт 

Lenta.ru 3 часа назад
Особняк в Шотландии выставили на продажу за 1 фунт
Фото: The Daily Record
Неподалеку от шотландского города Арброта на продажу выставили старинный особняк XIX века. Максимальная цена, по которой он уйдет с аукциона, — 1 фунт стерлингов (86 рублей). Об этом пишет Daily Record.
Такая стоимость лота связана с тем, что находиться в здании опасно для жизни. Дом включен в реестр объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции. Юристы рекомендуют обратиться за консультацией, прежде чем участвовать в аукционе.
Особняк The Elms был построен для семьи Корсаров, владеющих мельницами, и выполнял функцию гостиницы. После Второй мировой войны дом переделали под детский дом. Здание выполнено в стиле французской готики.
Заявки на аукцион принимаются на сайте nationalpropertyauctions.co.uk до 11 утра 17 июля 2020 года.
«Эта недвижимость — отличная возможность для будущего владельца вернуть дому былую славу», — сказала управляющий директор Мэнди Купер.
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