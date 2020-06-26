Особняк в Шотландии выставили на продажу за 1 фунт

Неподалеку от шотландского города Арброта на продажу выставили старинный особняк XIX века. Максимальная цена, по которой он уйдет с аукциона, — 1 фунт стерлингов (86 рублей). Об этом пишет Daily Record.

Такая стоимость лота связана с тем, что находиться в здании опасно для жизни. Дом включен в реестр объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции. Юристы рекомендуют обратиться за консультацией, прежде чем участвовать в аукционе.

Особняк The Elms был построен для семьи Корсаров, владеющих мельницами, и выполнял функцию гостиницы. После Второй мировой войны дом переделали под детский дом. Здание выполнено в стиле французской готики.

Заявки на аукцион принимаются на сайте nationalpropertyauctions.co.uk до 11 утра 17 июля 2020 года.