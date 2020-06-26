Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.35
$
69.50
77.85
77.85
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
41.39
–0.31 Золото
1762.72
–0.01 РТС
1257.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1224
–0.0075
11.06
1.1299
23.06
15.06
01.06

«Деньги не считают»: Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жильё 

Национальная Служба Новостей и ещё 14 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район республики порассуждал о загородной недвижимости и высказался по поводу цен на жильё в крупных городах страны.
Глава государства, в частности, призвал сограждан пользоваться любой возможность приобрести участок земли, даже если пока нет финансовой возможности построить там дом.
Лукашенко также подчеркнул, что иностранцы, включая россиян, уже оценили Белоруссию как спокойную и тихую страну, «где можно жить не только им, но и их детям».
«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.
Глава государства при этом подчеркнул, что он не против приезда москвичей, но отметил: задача властей — в первую очередь обеспечить квартирами своих очередников, а всё остальное — уже «элитное жильё».
В Белоруссии в августе пройдут выборы президента страны. Претендующий на переизбрание Лукашенко в этой ситуации делал несколько политических заявлений, касающихся России — о «кукловодах из Газпрома» и о спонсирующих оппозицию «олигархах из России».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для ряда россиян Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для ряда россиян Путин объявил о расширении программы льготной ипотеки Путин объявил о расширении программы льготной ипотеки Россияне стали возвращать деньги на депозиты в банках Россияне стали возвращать деньги на депозиты в банках
Комментарии 134
Недвижимость , Видео , Александр Лукашенко , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение