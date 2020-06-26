Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район республики порассуждал о загородной недвижимости и высказался по поводу цен на жильё в крупных городах страны.

Глава государства, в частности, призвал сограждан пользоваться любой возможность приобрести участок земли, даже если пока нет финансовой возможности построить там дом.

Лукашенко также подчеркнул, что иностранцы, включая россиян, уже оценили Белоруссию как спокойную и тихую страну, «где можно жить не только им, но и их детям».

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.

Глава государства при этом подчеркнул, что он не против приезда москвичей, но отметил: задача властей — в первую очередь обеспечить квартирами своих очередников, а всё остальное — уже «элитное жильё».