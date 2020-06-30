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Самая дорогая квартира в Москве стоит 2,7 млрд рублей 

Прайм и ещё 4 58 минут назад
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Фото: РИА Новости
Стоимость самой дорогой квартиры в московской новостройке составляет 2,7 миллиарда рублей, сообщила риелторская компания "Метриум".
"Стоимость самой дорогой элитной квартиры в открытых продажах в Москве почти в 20 раз превышает среднюю стоимость объекта по этому сегменту столичного рынка новостроек. Квартира в комплексе апартаментов "Царев сад" (район Якиманка) обойдется в 2,7 миллиарда рублей, тогда как средняя стоимость новой элитной квартиры в Москве составляет 136,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении компании.
По ее данным, на втором месте по стоимости жилья в столичных новостройках находятся апартаменты в башне "Федерация. Восток" в "Москва-Сити", выставленные на продажу за 2,5 миллиарда рублей. На третьем — апартаменты в комплексе Carré Blanc, продающиеся почти за 2,1 миллиарда рублей.
Как отмечается в сообщении, стоимость квадратного метра в последнем объекте списка достигает 3,84 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой средней российской квартиры.
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